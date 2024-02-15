"Я говорил Назарбаеву": экс-кандидат в президенты высказался о проблеме Балхаша

Сегодня в мажилисе эколог и экс-кандидат в президенты Мэлс Елеусизов заявил о проблемах озера Балхаш и рассказал о своем разговоре на эту тему с Нурсултаном Назарбаевым, передает корреспондент NUR.KZ.

"У меня есть два предложения министерству (водных ресурсов и ирригации – прим. ред). В одно время я говорил Назарбаеву – у нас сейчас 8 бассейнов. И я 25 лет говорю про ситуацию на Балхаше. Озеро находится на территории 4 областей: Карагандинская, Жамбылская, Алматинская и Жетiсу, Восточный Казахстан. Но никто не думает о ситуации Балхаша.

Мое предложение – каждый водный бассейн пусть акиматы сейчас вместе (рассматривают – прим. ред.). Назарбаев был согласен, но до дела не дошло", – заявил Елеусизов.

Он добавил, что озеру Балхаш нужен "один хозяин".

"Я считаю, что эти водные бассейны нужно оберегать. Нужен хозяин, один хозяин. По границам водного бассейна определить территорию для административного управления. А то, что сейчас творится, это никуда не годится. Мы угробим Балхаш, это будут большие проблемы впереди", – подчеркнул эколог.

Отметим, что также Мэлс Елеусизов сегодня пытался донести до депутатов проблему сточных вод в Алматинской области, которые могут смыть несколько районов, если сдерживающее их озеро "прорвется". Удалось ему это не сразу – экологу указали на очередность выступлений и заявили, что "здесь не базар".