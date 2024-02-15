"Будет катастрофа – людей смоет": экс-кандидат в президенты заявил об угрозе в Алматинской области

На заседании круглого стола в мажилисе по использованию воды эколог и экс-кандидат в президенты страны Мэлс Елеусизов заявил об угрозе катастрофы в Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Эколог Мэлс Елеусизов сегодня заявил, что безуспешно пытается обратить внимание на угрозу сточных вод в Алматинской области – к круглому столу в мажилисе он подключился онлайн, чтобы наконец донести информацию.

Однако рассказать о надвигающейся катастрофе ему удалось не сразу – на заседании возникла перепалка с депутатом Едилом Жанбыршиным.

"Я прошу выслушать меня, мы стоим на грани техногенной катастрофы. Мне сказали, что я буду выступать как отдельный вопрос", – заявил Елеусизов.

Мажилисмен в ответ заявил ему, что сейчас обсуждается другая тема.

"Мы вам слово же давали, сейчас у нас тема сточных вод", – ответил Жанбыршин.

Однако Елеусизов настаивал на том, чтобы рассказать о важной проблеме.

"А у меня что, другие воды, это накопитель сточных вод. (…) Это не слово было, я просто выступил в поддержку министерства, предложение дал. (…) Я должен рассказать о проблеме. (…) Проблема стоит на гибель тысяч людей, а вы", – возразил Елеусизов.

В итоге "перепалки" экологу заявили, что "это государственный орган, парламент, а не базар", и здесь есть своя очередность, поэтому его выступление оставили на конец заседания.

Елеусизов заявил об угрозе сточных вод в Алматинской области в случае прорыва озера Сорбулак, которые накапливаются и могут смыть в итоге целые районы. Водоем может прорваться с любой момент.

"Угроза очень большая. Я 35 лет этой темой занимаюсь. Это проблема сточных вод. В случае прорыва Сорбулака будет уничтожена часть Илийского района и весь Балхашский район. Там 1 миллиард кубометров воды, даже больше – она уже впиталась и дошла до Куртов.

В условиях селя одна частица воды захватывает 50 частей грунта. Угроза страшная, вы даже не можете себе представить. Я не понимаю нашу страну, я кому только не говорил, единственный отреагировал Токаев, и то дальше не пошло. Я был у акима области, был у премьера, был у акима города – тишина полная. Вместо того, чтобы быстро принять решение, что дальше делать.

Когда погибнет вот столько населения, будет совсем другой разговор, поэтому я так настойчив. Катастрофа будет реальная. Я не такой дурак или какой-то там ненормальный человек, что вот столько лет будет это делать. Там родственники мои живут и люди знакомые, там не останется ни одного человека, все будет смыто, ни одного населенного пункта", – заявил Елеусизов.

Депутат Бакытжан Базарбек предложил Мэлсу Елеусизову встретиться, чтобы эколог передал ему конкретные предложения, и депутат смог внести их в мажилис.

Отметим, по информации на сайте Алматы Су, накопитель "Сорбулак" представляет собой естественную замкнутую котловину северо-западней Алматы, используемую для сбора, доочистки и хранения стоков города. Сброс сточных вод в накопитель идет самотеком за счет естественного рельефа местности с 1972 года. Вода из накопителя частично используется для полива сельхозкультур.

Накопитель расположен в Илийском районе Алматинской области. Длина его равна около 13,25 км, ширина — 9,5 км.

Добавим, что 8 февраля ночью в Медеуском районе Алматы сошла оплывина, из-за чего были повреждены два дома. Под завалами остались четыре человека. Позже спасатели нашли их тела. В ЧП погибли муж и жена 1984 и 1980 годов рождения, а также двое юношей 2007 года рождения.

В свою очередь жители района, где сошел оползень, высказались о страхе за свои дома. Еще один сосед уверял, что предупреждал о возможных последствиях.

"Я собирал здесь людей, говорил, бил тревогу. Я отправлял письма о том, что земля может "уйти". Разговаривал и с директором школы. Но меня никто не слушал. Я писал в МЧС, акимат и в горводоканал. Всем писал. Но меры никакие не приняли. Кроме горводоканала. Но люди сами себе соединили водопроводную трубу, где питьевая вода проходит. За 5-6 лет из-за этого накопилась вода и образовалась жидкая масса, которая пошла вниз", – рассказал Туралы Онербаев.

Позже о причинах происшествия сообщали специалисты ГУ "Казселезащита": в результате прорыва водопроводной трубы, проложенной в средней части склона горы, произошло переувлажнение грунта, с последующим сходом оплывины на жилые частные дома.