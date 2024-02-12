Талая вода затопила улицы в Атырау в середине февраля (фото, видео)

Сегодня в Атырау часть улиц оказалась залита водой из-за обильного таяния снега. Одной из причин стало отсутствие арычно-ливневой системы, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

"12 февраля в Атырау из-за обильного снеготаяния произошло частичное подтопление улиц. Данный вопрос находится на контроле местных исполнительных органов", – говорится в сообщении.

По информации акимата, в настоящее время откачано 2000 кубических метров воды. Задействована 21 единица спецтехники для очистки улиц города от дождевой и талой воды.

Работы будут продолжены до полного их завершения.

"Данное происшествие носит сезонный характер из-за отсутствия арычно-ливневой системы. Ситуация на контроле МЧС", – заверили в ведомстве.

Отметим, что на прошлой неделе дожди со снегом вызвали настоящий переполох в Атырау. Тогда оказалась затоплена поликлиника, на улицах появились огромные лужи. Также подтопления грозили жилым домам.

А вчера сообщалось, что в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области спасатели ведут работы по отводу талых вод, которая из-за теплой погоды спустилась с гор.

Еще раньше сообщалось о том, что в двух поселках Атырауской области по руслу арыка прошла талая вода. В связи с этим ДЧС обратился к местным жителям, отметив, что угрозы подтопления населенным пунктам.

Также в "Казгидромет" рассказывали, в каких регионах Казахстана в этом году ожидаются паводки.

Как действовать во время паводков?

Как сообщается на сайте одного их региональных ДЧС, паводок – это временное затопление значительной части суши водой.

Паводок может произойти в результате:

сброса воды с гидротехнических сооружений;

быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);

обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;

нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами.

Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", – объяснили специалисты.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

отключить воду, газ, электричество;

погасить огонь в печах;

перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;

закрыть окна и двери, при необходимости – обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;

комплект одежды и обуви по сезону;

запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду.

В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты, и уверенно!" – отметили представители МЧС РК.