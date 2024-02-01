Где в Казахстане можно ожидать паводки, рассказали синоптики

В Казахстане специалисты начинают готовиться к паводкоопасному периоду. Прогноз по некоторым регионам страны озвучили метеорологи, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Так, по данным синоптиков, на 1 февраля 2024 года сложилась следующая гидрометеорологическая обстановка.

"Объемы влагозапасов в бассейнах рек центральной и западной частей Казахстана ниже среднемноголетних значений, в северной части страны выше среднемноголетних значений.

Показатели осеннего увлажнения почвы равнинной территории в основном выше среднемноголетних значений.

Процессы снегонакопления в бассейнах рек будут продолжаться в феврале и марте", – рассказали специалисты.

При этом основной прогноз ожидаемого объема стока весеннего половодья РГП "Казгидромет" выпустит в марте 2024 года и далее будет предоставлять на еженедельной основе.

Также отмечается, что в бассейнах горных рек восточной, юго-восточной и южной частей страны суммарные осадки за период влагонакопления около или выше среднемноголетних значений, за исключением бассейнов некоторых горных рек юго-восточной части республики (южный склон Илейского Алатау и северный склон хребта Кетмень).

"Снегозапасы в бассейнах горных рек юга и юго-восточной части страны около и ниже среднемноголетних значений, в бассейнах рек восточной части – выше среднемноголетних значений.

В случае повышенного температурного фона и сильных дождей в феврале, по горным рекам юга, юго-востока и востока Казахстана возможно прохождение высоких тало-дождевых паводков", – добавили метеорологи.

Сейчас процесс снегонакопления продолжается. Основной прогноз на период вегетации для рек горной территории будет составлен в первой декаде апреля 2024 года.

Как действовать во время паводков?

Как сообщается на сайте одного их региональных ДЧС, паводок – это временное затопление значительной части суши водой.

Паводок может произойти в результате:

сброса воды с гидротехнических сооружений;

быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);

обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;

нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами.

Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", – объяснили специалисты.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

отключить воду, газ, электричество;

погасить огонь в печах;

перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;

закрыть окна и двери, при необходимости – обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;

комплект одежды и обуви по сезону;

запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду.

В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты, и уверенно!" – отметили представители МЧС РК.