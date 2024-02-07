Атырау затопило дождями посреди февраля (видео)

В Атырау дожди со снегом вызвал настоящий переполох в городе - затоплена поликлиника, на улицах огромные лужи, подтопления грозят и жилым домам, передает телеканал "Алматы".

За пару дней в Атырау выпала месячная норма осадков. В городе идут непрерывные дожди со снегом. Из-за резкого потепления в некоторых районах образовался транспортный коллапс, затоплены трансформаторные подстанции и поликлиника. Однако в местной администрации не спешат объявлять чрезвычайное положение

Коммунальные службы города откачивают воду с улиц с помощью вакуума. На устранение последствий подтопления брошены все силы, в том числе и частных предпринимателей.

"Спецавтобаза задействовала 6 единиц своей спецтехники. Всего за этот один день было откачено 1380 кубических метров воды. Мобилизовано 30 человек. Работы продолжаются", - сообщила руководитель Управления коммунального учреждения Кулянда Ажигалиева.

Городские власти составили список домов, находящихся под угрозой затопления.

По словам представителей акимата, сейчас они принимают меры по предотвращению крупных аварий.

"В первую очередь очищают окрестности социальных объектов в городе и вдоль улиц, где скопилось большое количество воды. Акиматом принимаются заявки горожан по единому контактному номеру 109. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме", - отметил заведующий отделом городского ЖКХ Темирлан Аубакиров.

По прогнозам синоптиков, дожди со снегом продлятся до конца недели.