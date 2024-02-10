ДЧС Атырауской области призвал жителей не поддаваться панике
Опубликовано:
Накануне в двух поселках Атырауской области по руслу арыка прошла талая вода. В связи с этим ДЧС обратился к местным, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
9 февраля в Кызылкогинском районе Атырауской области по руслу арыка через поселки Мукур и Сагыз в штатном режиме прошла талая вода, пишет МЧС в своем Telegram-канале.
Подчеркивается, что угрозы населенным пунктам при этом не было.
"Уровень воды снизился. Ситуация на контроле местных исполнительных органов и ДЧС. Просим не поддаваться панике и доверять только официальным данным!" – призвали в ДЧС жителей Атырауской области.
На прошлой неделе "Казгидромет" рассказывал, в каких регионах Казахстана в этом году ожидаются паводки.
А накануне метеослужба разместила на своем официальном сайте штормовое предупреждение для жителей ряда областей. В их числе была и Атырауская.
"10 февраля в Атырауской области ожидаются туман, гололед. Атырау: 10 февраля ожидаются туман, гололед", – говорилось в сообщении синоптиков.
Также, согласно прогнозу, в регионе возможны осадки (дождь, снег). Температура днем составит в районе 0…-5°C, на западе области – до +3°C.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060250-dchs-atyrauskoy-oblasti-prizval-zhiteley-ne-poddavatsya-panike/