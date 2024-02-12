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Как долго будет идти снег в Алматы, рассказали в акимате

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Уборка снега в Алматы
Уборка снега в Алматы. Фото: акимат Алматы

В Алматы сегодня ожидается сильный снегопад. В связи с ухудшением погоды к жителям и гостям города обратились представители акимата, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным акимата, сегодня в 07:10 в Алматы началось выпадение дождя с переходом в снег. Осадки прогнозируются с перерывами в течение дня и завершатся до полудня вторника, 13 февраля.

"В ночной период организовано дежурство 487 единиц спецтехники, в том числе 172 единицы пескоразбрасывателей и 286 дорожных рабочих.

Для очистки тротуаров, мест общего пользования, заездов к социально значимым объектам привлечено 176 единиц малогабаритной тротуароуборочной техники", – говорится в сообщении.

Уборка снега в Алматы
Уборка снега в Алматы. Фото: акимат Алматы

С 08:00 организован усиленный выход техники в количестве 528 единиц и 1180 дорожных рабочих. В акиматах районов ведется круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

"В связи с ухудшением погодных условий обращаем внимание водителей и пешеходов на возможное осложнение обстановки на дорогах. Водителям необходимо соблюдать безопасный скоростной режим, сохранять дистанцию и боковой интервал между автомобилями на безопасном расстоянии, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге.

Также просим водителей парковать автомобили только в отведенных местах, чтобы не создавать препятствий в работе снегоуборочной техники", – обратились к горожанам в ведомстве.

При этом отмечается, что в случае некачественной уборки проезжей части, тротуаров и мест общественного пользования можно написать обращение на номер WhatsApp +7 (706) 689 8898.

Уборка снега в Алматы
Уборка снега в Алматы. Фото: акимат Алматы

Напомним, еще на прошлой неделе алматинцев предупреждали о том, что в понедельник, 12 февраля, по прогнозам синоптиков, в мегаполисе может выпасть 40% от февральской нормы снега – около 20 сантиметров.

Позже спасатели ДЧС обратились к жителям и гостям Алматы с предупреждением из-за ухудшения погоды.

Сегодня же мы рассказывали о том, какая погода ожидается в Алматы в течение всей недели. Снегопад также ожидается и в конце недели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060459-akimat-almaty-obratilsya-k-zhitelyam-megapolisa/

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