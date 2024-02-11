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30 лет независимости Казахстана

Потоки талой воды заливают улицы в ВКО (видео)

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Отвод талых вод
Отвод талых вод. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области спасатели ведут работы по отводу талых вод, которая из-за теплой погоды спустилась с гор, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"11 февраля в городе Зайсан, в связи с положительной температурой наружного воздуха и выпадением осадков в ночное время, в горной местности происходит снеготаяние.

В результате вода с гор бежит по улицам Жаксалыкова, Малдыбаева, Ногайбая. Угрозы подтопления жилых домов нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.

Сообщается, что на месте задействовано 40 человек и 7 единиц техники.

Ранее сообщалось о том, что в двух поселках Атырауской области по руслу арыка прошла талая вода. В связи с этим ДЧС обратился к местным жителям, отметив, что угрозы подтопления населенным пунктам.

Также в "Казгидромет" ранее рассказали, в каких регионах Казахстана в этом году ожидаются паводки.

Как вести себя при паводке

На сайте ДЧС Алматинской области сообщается, что паводок - это интенсивный, сравнительно кратковременный подъем уровня воды, который формируется сильными дождями, иногда - таянием снега при оттепелях.

В случае оповещения населения о приближающемся паводке, а также при первых признаках его проявления нужно как можно быстрее покинуть помеще­ние, предупредить об опасности окружающих и выйти в безопасное место.

Чтобы не возникло замыкание, уходя из дома нужно затушить печи, перекрыть газовые краны, выключить свет и отключить электроприборы.

Населению, проживающему и работающе­му вблизи русел селе - и паводкоопасных рек, рекомендуется не игнорировать SMS-сообщения от службы 112.

При угрозе по поступившему сигналу (оповещению) следует немедленно эвакуировать по зара­нее намеченным маршрутам до мест укрытия, взяв с собой необходимые документы и цен­ные вещи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060346-potoki-taloy-vody-zalivayut-ulitsy-v-vko-video/

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