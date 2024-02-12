Температурные качели пообещали казахстанцам в ближайшие дни

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие три дня, с 13 по 15 февраля, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

С прохождением фронтальных разделов 13-14 февраля на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды.

Ожидается, что пройдут осадки в виде дождя и снега, в северных регионах прогнозируется сильный снег, метели, гололедные явления.

Также прогнозируется повышение температуры на западе до -5...+5 градусов, в северных, центральных восточных регионах - до -5...+2градусов.

15 февраля, по словам специалистов, циклон покинет территорию Казахстана, его место займет бесснежный арктический антициклон, который вернет морозы в северную половину республики.

На западе, северо-западе и севере страны к 15 февраля ожидается понижение температуры воздуха ночью до -22...-32 градусов, днем - до -15...-27 градусов.

На остальной территории страны в температурном фоне резких изменений не ожидается.

Отметим, что синоптики пообещали морозную погоду на этой неделе в Астане - сообщалось, что столбики термометров покажут -36 градусов.

А в Алматы - снегопад. Ожидается, что осадки прекратятся днем во вторник. В акимате рассказали о том, как борются с последствиями непогоды. Еще на прошлой неделе алматинцев предупреждали о том, что в понедельник, 12 февраля, по прогнозам синоптиком, в мегаполисе может выпасть 40% от февральской нормы снега - около 20 сантиметров.