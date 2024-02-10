Предпринимателям сгоревшего в Семее рынка отсрочат кредиты

Пострадавшим в результате пожара в крупном торговом доме в Семее дадут отсрочку от кредитов до полугода и окажут другую помощь, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Аким области Абай Нурлан Уранхаев провел встречу с представителями инициативной группы предпринимателей ТД "Ақшын", который пострадал от огня в Семее, сообщается в официальном Telegram-канале.

На мероприятии обсуждались вопросы получения необходимых справок, субсидий, арендной платы и социальной защиты.

"Я буду заниматься этой проблемой столько, сколько потребуется. На сегодняшний день в департамент полиции направлено 296 заявлений, и мы полностью осуществляем их обработку. Вся необходимая помощь от государства будет предоставлена. Все соответствующие органы вовлечены в процесс", – отметил Нурлан Уранхаев.

Как рассказали в пресс-службе акимата области, для пострадавших предпринимателей до 35 лет предусмотрена программа льготного кредитования под 2,5 процента до 5 млн тенге.

Наряду с этим в банки второго уровня направили письма об отсрочке кредитов от 3 до 6 месяцев, предоставляются торговые точки для реализации продукции. Местные вузы предоставляют льготы на оплату за обучение до полугода семьям, пострадавших при пожаре.

Кроме того, открыт штаб для оказания помощи в трудоустройстве для оставшихся без работы.

Пожар на рынке "Акшын"

Напомним, пожар на рынке "Акшын" в Семее начался ночью 6 февраля: полиция перекрыла улицы, чтобы обеспечить проезд спецтехники и безопасность граждан. Огонь спасатели тушили 18 часов, о полной ликвидации пожара в ведомстве сообщили лишь вечером.

По информации акимата области, ущерб разной степени понесли 2200 арендаторов. Точные данные будут определять по итогам экспертиз и следствия.

Ранее первый заместитель премьер-министра Роман Скляр поручил установить причины ЧП.

Тем временем пострадавшие предприниматели, которые лишились и мест, и товара, обходят инстанции в поисках поддержки. По их словам, они потеряли все и ждать не могут.

Недавно владелец сгоревшего ТД пообещал открыть фонд помощи и предоставить места на другом рынке.