С погибшими в результате оползня в Алматы подростками простились в школе

Сегодня в школе-лицее №48 в Алматы простились с погибшими братьями - Денисом и Сергеем Шин: подростки стали жертвами вчерашней трагедии в Медеуском районе города, передает NUR.KZ.

В профиле учебного заведения в Instagram был опубликован пост, посвященный погибшим мальчикам.

"Шин Денис и Сергей - это наши ученики, одноклассники, друзья! Боль, которую испытывает каждый, кто знал вас, не передать словами. Память о вас будет жить в наших сердцах!" - говорится в публикации.

Сход оползня в Алматы

В ночь на четверг в Медеуском районе Алматы сошла оплывина, из-за чего были повреждены два дома. На место прибыли спасатели и руководство ДЧС.

В МЧС уточнили, что, по предварительной информации, в домах на момент происшествия находились четыре человека.

Позже в ДЧС сообщили, что спасатели нашли тела всех четверых. В ЧП погибли муж и жена 1984 и 1980 годов рождения, а также их сыновья - двое юношей 2007 года рождения.

О произошедшем рассказал друг семьи, который приехал на место происшествия. По его словам, в этой семье было три сына - старший, 19-летний молодой человек, сейчас учится в Москве.

В акимате заверили, что окажут помощь молодому человеку.

В ДЧС добавили, что на месте схода оползня в Алматы специалисты обследовали склон. Комиссия пришла к выводу, что опасности повторного схода оплывины в этом месте нет.

Сегодня глава МЧС РК сообщил о предварительной причине, из-за которой в Алматы сошел оползень, разрушивший два жилых дома - прорыв трубы.