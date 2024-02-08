"Спасатели увязали полностью в земле": что происходит на месте ЧП в Алматы, показали в МЧС

В МЧС показали, что происходит в данный момент на месте схода оползня в Алматы. Спасатели также рассказали, чем были осложнены поисково-спасательные работы, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"Работа осложнялась тем, что большой объем грязевой массы сошел, погодные условия превратили это все в единую монолитную массу. Также, по оперативным данным, здесь проживали четыре человека, поэтому работали ювелирно, старались определить местоположение пострадавших, аккуратно извлечь", – рассказал спасатель Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС Вадим Пак.

По его словам, поисково-спасательные работы также были осложнены тем, что конструкция здания состояла из разных материалов.

"Все также осложнялось тем, что конструкция здания была нестандартной, то есть постройка была из разных строительных материалов: здесь были и каркасно-камышитовые, и кирпичные блоки. Все это представляло сложность в проведении поисково-спасательных работ.

Вы сами видите, здесь все в глине по колено, спасатели увязали полностью в земле", – отметил он.

Напомним, сегодня ночью в Медеуском районе сошла оплывина, из-за чего были повреждены два дома. На место прибыли спасатели и руководство ДЧС.

Позже в МЧС уточнили, что, по предварительной информации, в домах в момент происшествия находились четверо человек, из них двое – дети. Позднее спасатели нашли тела всех четверых членов семьи.

О произошедшем рассказал также друг семьи, который приехал на место происшествия.

Еще один сосед уверяет, что предупреждал о возможных последствиях.

Между тем в ГУ "Казселезащита" назвали основную причину схода оползня в Алматы. Сообщается, что в склоне прорвало трубу.

Оплывина, как сообщается на сайте ДЧС Алматы, – это полоса маломощного слоя почвы глубиной до метра, смещенная (оплывшая) под действием силы тяжести вниз по склону вследствие насыщения талыми, дождевыми или грунтовыми водами до грязеподобного состояния.