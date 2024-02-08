Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Спасатели увязали полностью в земле": что происходит на месте ЧП в Алматы, показали в МЧС

Опубликовано:

Место ЧП
Место ЧП. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В МЧС показали, что происходит в данный момент на месте схода оползня в Алматы. Спасатели также рассказали, чем были осложнены поисково-спасательные работы, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"Работа осложнялась тем, что большой объем грязевой массы сошел, погодные условия превратили это все в единую монолитную массу. Также, по оперативным данным, здесь проживали четыре человека, поэтому работали ювелирно, старались определить местоположение пострадавших, аккуратно извлечь", – рассказал спасатель Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС Вадим Пак.

По его словам, поисково-спасательные работы также были осложнены тем, что конструкция здания состояла из разных материалов.

"Все также осложнялось тем, что конструкция здания была нестандартной, то есть постройка была из разных строительных материалов: здесь были и каркасно-камышитовые, и кирпичные блоки. Все это представляло сложность в проведении поисково-спасательных работ.

Вы сами видите, здесь все в глине по колено, спасатели увязали полностью в земле", – отметил он.

Напомним, сегодня ночью в Медеуском районе сошла оплывина, из-за чего были повреждены два дома. На место прибыли спасатели и руководство ДЧС.

Позже в МЧС уточнили, что, по предварительной информации, в домах в момент происшествия находились четверо человек, из них двое – дети. Позднее спасатели нашли тела всех четверых членов семьи.

О произошедшем рассказал также друг семьи, который приехал на место происшествия.

Еще один сосед уверяет, что предупреждал о возможных последствиях.

Между тем в ГУ "Казселезащита" назвали основную причину схода оползня в Алматы. Сообщается, что в склоне прорвало трубу.

Оплывина, как сообщается на сайте ДЧС Алматы, – это полоса маломощного слоя почвы глубиной до метра, смещенная (оплывшая) под действием силы тяжести вниз по склону вследствие насыщения талыми, дождевыми или грунтовыми водами до грязеподобного состояния.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2059907-chto-proishodit-na-meste-chp-v-almaty-pokazali-v-mchs/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.