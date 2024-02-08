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Как выглядит место сошедшего оползня в Алматы с высоты птичьего полета (фото, видео)

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Оползень
Оползень. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы ночью сошла оплывина (оползень), которая унесла одну жизнь: на месте найдено тело погибшего. Корреспондент NUR.KZ показал, как выглядит место происшествия с высоты птичьего полета.

На месте все еще продолжают работать спасатели. Применяется техника, также участвует личный состав.

Напомним, сегодня ночью в Медеуском районе сошла оплывина, из-за чего были повреждены два дома. На место прибыли спасатели и руководство ДЧС.

Оплывина, как сообщается на сайте ДЧС Алматы, - это полоса маломощного слоя почвы глубиной до метра, смещенная (оплывшая) под действием силы тяжести вниз по склону вследствие насыщения талыми, дождевыми или грунтовыми водами до грязеподобного состояния.

Позже в МЧС уточнили, что, по предварительной информации, в домах в момент происшествия находились четверо человек, из них двое - дети. Их поисками занимаются спасатели. Также стало известно, что из-за ЧП Досаев перенес запланированную на сегодня встречу с населением.

Корреспондент NUR.KZ рассказал, что происходит сейчас на месте ЧП.

Также сообщалось, что на месте ЧП, предположительно, найдено тело погибшего. Затем информацию подтвердили в ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2059857-kak-vyglyadit-mesto-soshedshego-opolznya-v-almaty-s-vysoty-ptichego-poleta/

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