"Жестко переживали, паниковали": как иностранцы пережили землетрясение в Алматы (видео)

Иностранцы, живущее в Алматы всего несколько месяцев, рассказали, как пережили сильное землетрясение в Алматы, случившееся в ночь на 23 января, передает сайт телеканала КТК.

Происходящее прошлой ночью напугало даже коренных алматинцев. Еще сильнее паниковали иностранцы, переехавшие в Алматы совсем недавно - они с подобным сталкиваются впервые. Некоторые даже снова задумались о смене места жительства.

"Первый раз вообще, в принципе, такое испытываем, никогда с этим не сталкивались. Такая адская минута была. Была даже мысль купить авиабилет и сразу же отсюда улететь, но нужно было прождать этот момент. А переехать из этого дома – была только мысль – в частный какой-нибудь дом, где своя территория, ты сразу же в случае чего можешь выйти", - рассказала Кристина.

Кристина Завьялова и Максим Мельников из Сочи работают в Алматы два месяца. Живут на последнем этаже ЖК. Рассказывают, после первых толчков забежали в лифт вместе с соседями и спустились вниз. Затем отошли подальше от домов. Возвращаться в квартиру боялись, поэтому ночь провели во дворе. Позже собрали тревожный чемоданчик, установили на телефоны приложение и теперь постоянно наблюдают за афтершоками.

"Очень такие сильные волны шли. Тряслась люстра, и было настолько страшно, потому что 12-й этаж, то есть самый высокий этаж дома. Не знали, что делать. Жестко переживали, паниковали. Думаем, никуда мы, наверное, не уедем, останемся здесь, будем дальше продолжать работать, жить. А какое время мы еще здесь пробудем – ну, тут уже жизнь покажет", - поделился Максим.

Источник: КТК

Землетрясение в Алматы

23 января после полуночи в Алматы почувствовали землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. По ощутимости – в 5 баллов. На следующее утро и в течение дня фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Согласно последним данным, в результате землетрясения в Алматы пострадали больше 60 человек, госпитализация понадобилась взрослым и детям. Один из пострадавших грудничков выпал из рук матери, другой – из детской кроватки.

Помимо этого, по результатам визуального обследования в Алматинской области трещины обнаружили на 19 объектах.

Работники "КазАвтоЖола" провели объезды и осмотры на автодорогах республиканского значения в Алматинской и Жамбылской областях, а также в области Жетiсу, чтобы проверить, нет ли повреждений или других негативных последствий землетрясения. Дефекты они не выявили.

Во вторник сейсмологи сообщали, что сильных афтершоков в дальнейшем не ожидается, сейчас толчки идут на угасание – никаких угроз нет. Тем не менее минувшей ночью в Алматы можно было вновь ощутить подземные толчки от двух землетрясений, зарегистрированных в Китае.