Снова толчки: недалеко от Алматы произошло еще два землетрясения

За последний час новые подземные толчки зафиксировали сейсмологи в Кыргызстане и в Китае, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный центр сейсмонаблюдений МЧС РК.

Так, сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК зафиксировало землетрясение в 08:39 в 212 километрах на юго-западе от Алматы на территории Кыргызстана. Магнитуда составила 4.4. Глубина – 10 километров.

Кроме того, в 08:54 произошло еще одно землетрясение магнитудой 5.1.

Его эпицентр расположен в 268 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая на глубине 5 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 на территории РК по обоим толчкам нет.

Ранее сообщалось о землетрясении в 07:35. Его казахстанцы тоже не почувствовали. А вот ночью алматинцы могли ощутить толчки силой в 2 балла.

Однако вчера сейсмологи отмечали, что сильных афтершоков в дальнейшем не ожидается, сейчас толчки идут на угасание – никаких угроз нет.

Что делать при землетрясении?

Как отмечали в Департаменте по ЧС Алматы, необходимо заранее продумать действия при землетрясении: