Снова толчки: недалеко от Алматы произошло еще два землетрясения
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За последний час новые подземные толчки зафиксировали сейсмологи в Кыргызстане и в Китае, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный центр сейсмонаблюдений МЧС РК.
Так, сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК зафиксировало землетрясение в 08:39 в 212 километрах на юго-западе от Алматы на территории Кыргызстана. Магнитуда составила 4.4. Глубина – 10 километров.
Кроме того, в 08:54 произошло еще одно землетрясение магнитудой 5.1.
Его эпицентр расположен в 268 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая на глубине 5 километров.
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 на территории РК по обоим толчкам нет.
Ранее сообщалось о землетрясении в 07:35. Его казахстанцы тоже не почувствовали. А вот ночью алматинцы могли ощутить толчки силой в 2 балла.
Однако вчера сейсмологи отмечали, что сильных афтершоков в дальнейшем не ожидается, сейчас толчки идут на угасание – никаких угроз нет.
Что делать при землетрясении?
Как отмечали в Департаменте по ЧС Алматы, необходимо заранее продумать действия при землетрясении:
- сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
- не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
- отойдите от мебели, окна, люстры;
- найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен;
- покиньте помещение (в многоэтажных домах – после прекращения толчков);
- отключите воду, газ электричество;
- возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
- держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
- будьте готовы к повторным толчкам;
- окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2057195-snova-tolchki-nedaleko-ot-almaty-proizoshlo-esche-dva-zemletryaseniya/