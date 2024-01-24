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Снова толчки: недалеко от Алматы произошло еще два землетрясения

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Местность на границе Китая и Кыргызстана
Местность на границе Китая и Кыргызстана. Иллюстративное фото: Arterra/Universal Images Group via Getty Images

За последний час новые подземные толчки зафиксировали сейсмологи в Кыргызстане и в Китае, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный центр сейсмонаблюдений МЧС РК.

Так, сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК зафиксировало землетрясение в 08:39 в 212 километрах на юго-западе от Алматы на территории Кыргызстана. Магнитуда составила 4.4. Глубина – 10 километров.

Кроме того, в 08:54 произошло еще одно землетрясение магнитудой 5.1.

Его эпицентр расположен в 268 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая на глубине 5 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 на территории РК по обоим толчкам нет.

Ранее сообщалось о землетрясении в 07:35. Его казахстанцы тоже не почувствовали. А вот ночью алматинцы могли ощутить толчки силой в 2 балла.

Однако вчера сейсмологи отмечали, что сильных афтершоков в дальнейшем не ожидается, сейчас толчки идут на угасание – никаких угроз нет.

Что делать при землетрясении?

Как отмечали в Департаменте по ЧС Алматы, необходимо заранее продумать действия при землетрясении:

  • сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
  • не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
  • отойдите от мебели, окна, люстры;
  • найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен;
  • покиньте помещение (в многоэтажных домах – после прекращения толчков);
  • отключите воду, газ электричество;
  • возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
  • держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
  • будьте готовы к повторным толчкам;
  • окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2057195-snova-tolchki-nedaleko-ot-almaty-proizoshlo-esche-dva-zemletryaseniya/

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