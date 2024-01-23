"Жертв и пострадавших нет": Саясат Нурбек о студентах Алматы во время землетрясения

Глава Миннауки и высшего образования на брифинге в правительстве рассказал о ситуации в общежитиях университетов города, передает корреспондент NUR.KZ.

Саясат Нурбек сообщил, что в Алматы на сегодня обучается 198 тысяч студентов в 35 университетах.

"Мы сразу же отреагировали, когда пришла информация про первые толчки, экстренно все студенты были эвакуированы. Все прошло организовано. Я бы хотел выразить благодарность ректорам и проректорам, руководителям студенческим организациям. Никаких жертв и пострадавших нет. Прошла фейковая информация, что в общежитиях №6 и 8 нашего нацуниверситета имени Аль-Фараби были жертвы и разрушения. Эта информация не соответствует действительности. Мы отправили наших представителей на место, удостоверились", – сказал он.

По его словам, были трещины небольшие, но не несущие нагрузки.

"Соответствующий ремонт мы проведем. На сегодня ситуация полностью под контролем. Со всеми ректорами, со всеми ответственными мы на связи", – резюмировал глава Миннауки.

Также министр ответил, почему в университетах не отменили занятия после землетрясения.

"Все студенты были вовремя эвакуированы – кого-то родственники забрали. Дело в том, что в университетах семестр только начинается, до 20 января были каникулы. Сейчас идут первые вводные занятия, и поэтому интенсивности большой нет. Мы не стали нарушать учебный процесс, по желанию студенты могут онлайн учиться. Но большой интенсивности нет, поэтому учебный процесс решили не нарушать", – добавил он.

Землетрясения в Алматы

Напомним, этой ночью подземные толчки ощущались в Астане, Алматинской, Жамбылской и Карагандинской областях, а также в ВКО и области Жетісу. Землетрясение также было зафиксировано в Шымкенте.

Сильнее всего землетрясение почувствовали жители Алматы: в южной столице ощутимость составила 5 баллов. Кроме того, само землетрясение длилось как минимум 5 минут.

Сейсмологи озвучили прогноз по землетрясениям в Алматы. Согласно заключению комиссии, сильных и разрушительных землетрясений не ожидается. Афтершоки на границе Китая и Кыргызстана уже затихают.

В результате землетрясений в Алматы пострадали 44 человека.

В ДЧС города рассказали, почему во время землетрясения в Алматы не сработали городские системы оповещения и не было SMS-рассылок. Также в ведомстве сообщили, когда проверят дома на наличие повреждений после землетрясения.

Между тем ночью в пункты приема населения в Алматы пришли более 11 тысяч человек.

Также глава МЧС Сырым Шарипханов рассказал, стоит ли ожидать в Алматы разрушительных землетрясений.