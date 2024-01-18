Женщина погибла при взрыве газового баллона в пекарне Арыси: еще один человек пострадал

В Туркестанской области в пекарне взорвался газовый баллон. В результате происшествия погибла женщина, еще один человек пострадал, передает Otyrar.

Издание со ссылкой на ДЧС региона сообщает, что огнем было охвачено порядка 200 кв.м. пекарного цеха и магазина.

По информации спасателей, один из баллонов стоял недалеко от места возгорания, из-за чего газ в нем быстро нагрелся и расширился, произошел взрыв.

"Два человека получили ожоги с поражением 30% и 70% процентов тела. В тяжелом состоянии их доставили в ближайшую больницу", – говорится в материале.

Также спасатели вынесли из пекарни на улицу еще два газовых баллона по 50 литров каждый и два баллона по 25 литров.

Позже стало известно, что пострадавшая при взрыве женщина скончалась. Второй пострадавший находится в реанимации.

Также, как пишет издание, выяснилось, что оба – граждане Узбекистана.

"Двое пострадавших – граждане Узбекистана. Они поступили в больницу 17 января в 13:50. Оба получили ожоги, у мужчины – ожоги с поражением 30% и у женщины – ожоги 70% процентов тела. Полученные травмы – тяжелые, поэтому они были госпитализированы в реанимацию. Сегодня примерно в 13:00 дня женщина с 70% ожогами скончалась. Мужчина все еще получает лечение, состояние стабильное", – рассказал заведующий хирургическим отделением центральной районной больницы Арыси Талгат Таджиметов.

Напомним, в начале года в Атырау в одном из домов произошел хлопок газовоздушной смеси. В начале сообщалось, что в результате происшествия пострадали пять человек.

Позже стало известно, что двое пострадавших скончались. Состояние остальных пострадавших по-прежнему тяжелое.

В ночь на 4 января произошел хлопок газа в двухэтажном кафе RIZYQ в Уральске. Это вызвало обрушение на площади 110 кв. м. и возгорание на площади в 25 кв. м. На месте ЧП были обнаружены тела двоих погибших.

Затем в Северо-Казахстанской области в частном жилом доме взорвался газовый баллон, термические ожоги разной степени получили пять человек.

Также в Кызылординской области взрыв газового баллона произошел в жилом доме Жалагашского района, в результате которого погибла пожилая женщина.