Женщина погибла при взрыве газового баллона в Кызылординской области: сын пострадал, спасая ее

В Кызылординской области взрыв газового баллона произошел в жилом доме Жалагашского района, в результате которого погибла пожилая женщина, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

По информации Департамента по ЧС Кызылординской области, ЧП произошло 5 января в 09:43 в селе Аккум Жалагашского района. В результате взрыва 50-литрового газового баллона загорелся дом, в котором находился один человек.

"В ходе тушения пожара спасатели под завалами обнаружили тело женщины 1948 года рождения. Кроме того, стало известно, что ее сын, пытаясь до прибытия пожарной части спасти свою мать, получил ожоги второй степени и был госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы. Также при взрыве был поврежден автомобиль марки Daewoo Nexia, стоявший во дворе дома", – сообщили в ведомстве.

В тушении пожара были задействованы одна техника и шесть сотрудников местной пожарной части. Пожар был локализован в 10:56 и полностью ликвидирован в 12:18.

В департаменте добавили, что на месте происшествия специалисты пожарной лаборатории ДЧС и отдела дознания устанавливают техническую причину и ущерб от пожара.

Напомним, в начале года в Атырау в одном из домов произошел хлопок газовоздушной смеси. В начале сообщалось, что в результате происшествия пострадали пять человек.

Позже стало известно, что двое пострадавших скончались. Состояние остальных пострадавших по-прежнему тяжелое.

В ночь на 4 января произошел хлопок газа в двухэтажном кафе RIZYQ в Уральске. Это вызвало обрушение на площади 110 кв. м. и возгорание на площади в 25 кв. м. На месте ЧП были обнаружены тела двоих погибших.

Также в Северо-Казахстанской области в частном жилом доме взорвался газовый баллон, термические ожоги разной степени получили пять человек.