Взрывом разрушило стену и крышу жилого дома в СКО

В Северо-Казахстанской области в частном жилом доме взорвался газовый баллон, термические ожоги разной степени получили пять человек, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

ЧП произошло в селе Минкесер Мамлютского района.

"4 января в 14 часов 57 минут в пожарную часть № 15 города Мамлютка поступила информация о хлопке газовоздушной смеси (5-литровый газовый баллон) в частном жилом доме в селе Минкесер с последующим частичным обрушением кровли и стены. Дальнейшего возгорания не было", - рассказал пресс-секретарь ДЧС СКО Евгений Журавлев.

В результате получили термические ожоги пять человек - трое мужчин 1970, 1979, 1977 годов рождения, женщина 1966 года рождения и девушка 2007 года рождения. С термическими ожогами разной степени они госпитализированы.

На месте работали сотрудники отдела по ЧС Мамлютского района, отдела полиции, местных исполнительных органов.

В ДЧС СКО напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения правил безопасности при эксплуатации газовых приборов:

запрещается хранение и (или) использование сжиженного газа в бытовых баллонах в жилых многоквартирных домах этажностью более двух этажей;

не допускается наполнение на стационарной автомобильной газозаправочной станции баллонов, не предназначенных для использования на автотранспорте (то есть бытовые баллоны заправлять запрещено);

максимальный уровень наполнения баллонов соответствует 85% геометрической вместимости резервуара. Для контрольной проверки степени наполнения методом взвешивания применяются весы;

баллоны с газом, устанавливаемые в помещениях, должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от радиаторов отопления и других отопительных приборов и печей и не менее 5 метров от источников тепла с открытым огнем;

категорически запрещается эксплуатировать газовый баллон сразу после занесения в теплое помещение – возможен взрыв;

запрещается проверка утечки газа открытым огнем, для этого используется мыльный раствор.

Соблюдение вышеуказанных норм обеспечит безопасную эксплуатацию бытовых газовых устройств и сохранит вашу жизнь, заключили в ведомстве.