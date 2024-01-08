Стали известны имена всех погибших при взрыве в кафе в Уральске

Стали известны имена троих погибших из-за взрыва газа, который произошел ночью 4 января в кафе в Уральске. На выходных молодых людей проводили в последний путь, передает "Мой город".

Трагедия унесла жизни трех человек. В последний путь в селе Егиндыколь Каратобинского района проводили погибшего из-за взрыва 32-летнего Руслана Каржаубаева. В результате трагедии без отца остались двое его детей.

По данным издания, во время ЧП мужчину зажало между бетонными плитами.

Его родственники рассказывают, что он занимался ремонтом автомобилей, а в кафе заехал с другом, чтобы поесть. Приятель погибшего при взрыве выжил. Он сейчас находится в больнице в отделении политравмы.

"Руслан занимался собственным делом. Был серьезным, немногословным. Настоящий мужчина. Вот такого человека потеряли. В мирное спокойное время, когда нет войны, теряем людей. Кто за это в ответе?" - задается вопросом родственник погибшего.

Похороны второй жертвы - студента Ерхана Токпаева, прошли в селе Алмазное Чингирлауского района. Молодой человек пришел в кафе с друзьями, чтобы поесть, но погиб.

6 января в поселке Достык района Байтерек в последний путь проводили 19-летнюю Маргариту Мухаметжанову. Девушка работала официанткой в кафе, где произошел взрыв, училась в пединституте, была единственной дочерью в семье.

Взрыв в кафе Уральска

Хлопок газа в кафе "Rizyq" на улице Сырыма Датова произошел около 02.00 четвертого января. От взрыва здание обрушилось и начался пожар. В АО "КазТрансГаз Аймак" сообщили, что, предположительно, взорвался газовый баллон.

На месте ЧП сначала были обнаружены тела двух, а затем и третьего погибшего. Также спасатели достали из-под разрушенных конструкций 6 человек, 5 из которых госпитализировали.

В настоящее время по данному факту проводится расследование по ст.292 УК РК "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель двух и более лиц". 6 января был задержан арендатор кафе.

Добавим, что согласно ст.292 УК РК нарушение требований пожарной безопасности лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.