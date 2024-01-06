Тяжелая техника работает на месте падения автобуса с людьми в Павлодарской области

На территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области продолжаются поисково-спасательные работы. На месте ЧС работает тяжелая инженерная техника, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как рассказали в ведомстве, на месте происшествия работают 3 экскаватора, 2 погрузчика и 2 бульдозера.

"Всю ночь и по настоящее время ведутся работы по прокладке прохода ко дну обвала. Продолжается осыпание грунта с краев обвала", - отметили в ДЧС Павлодарской области.

Место происшествия. Фото: ДЧС Павлодарской области

Всего здесь задействованы 138 человек и 37 единиц техники подразделений МЧС, РЦШ ПВАСС, местных исполнительных органов, АО "Майкаинзолото", полиции и скорой помощи.

ЧП в Павлодарской области

Ночью 4 января в Баянаульском районе на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован рухнул автобус с пассажирами.

По предварительным данным, глубина обвала составила 150 метров, ширина - полкилометра, а длина - 150-200 метров.

В упавшем автобусе находилось четверо человек: 3 спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб и 1 водитель.

Позже появилась информация, что в песке обнаружены тела двух человек. Аким Павлодарской области Асаин Байханов сообщил, что погибли Саркыт Бердіқан и Олег Тышкевич.

По факту нарушения правил безопасности при ведении горных или строительных работ, что повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, полицией начато досудебное расследование по ст.277 ч.3 УК РК.

Как выяснилось, в момент происшествия спасатели ехали на вызов о задымлении в районе шахты АО "Майкаинзолото".