Спасатели провели геосканирование на месте падения автобуса в Павлодарской области

Сегодня спасатели просканировали место обвала на Майкаинском руднике в Павлодарской области, где под землю ушел автобус с людьми, передает Pavlodarnews.kz.

Отмечается, что на место ЧП приехали специалисты из Балхаша.

"7 января установили кран от предприятия "Богатырь Комир". С его помощью специалисты АО "АК Алтыналмас" и спасатели ДЧС провели геосканирование образовавшегося вывала для поиска пустот, металла или прочих аномалий.

С помощью крана бригада спустилась к месту, затем провела геосканирование специальным оборудованием", – говорится в сообщении.

По информации ДЧС Павлодарской области, работы идут в круглосуточном режиме с использованием тяжелой техники.

ЧП в Павлодарской области

Напомним, ночью 4 января в Баянаульском районе на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован рухнул автобус с пассажирами.

По предварительным данным, глубина обвала составила 150 метров, ширина – полкилометра, а длина – 150-200 метров.

В упавшем автобусе находилось четверо человек: 3 спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб и 1 водитель.

Позже появилась информация, что в песке обнаружены тела двух человек. Аким Павлодарской области Асаин Байханов сообщил, что погибли Саркыт Бердіқан и Олег Тышкевич.

По факту нарушения правил безопасности при ведении горных или строительных работ, что повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, полицией начато досудебное расследование по ст.277 ч.3 УК РК.

Как выяснилось, в момент происшествия спасатели ехали на вызов о задымлении в районе шахты АО "Майкаинзолото".

Вчера в ДЧС Павлодарской области сообщили, что на месте происшествия работают 3 экскаватора, 2 погрузчика и 2 бульдозера.