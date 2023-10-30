Почему в Астане не было воды во время блэкаута, объяснили в акимате

Сегодня на в службе коммуникаций Астаны замакима столицы объяснил, почему в городе отключилось водоснабжение во время вчерашнего блэкаута, передает корреспондент NUR.KZ.

Объяснив причину блэкаута, замакима Астаны Нурлан Нуркенов добавил – во время отключения света в столице также пропала и вода.

"Были вчера и перебои с водоснабжением – также в правобережной части города, в основном. Это связано с тем, что все насосно-фильтровальные станции у нас расположены в правобережной части в Алматинском районе.

Естественно, при ограничении подачи электричества насосное оборудование было на паузе пару часов, это повлияло на подачу водоснабжения. В течение прошлой ночи вопросы были отрегулированы – водоснабжение восстановлено. (…) Фактов отключения воды после устранения аварии не наблюдается", – сообщил замакима.

Также он прокомментировал ситуацию по теплосетям во время блэкаута – по словам Нуркенова, внештатной ситуации на теплосетях нет, коммунальные службы города работают в штатном режиме.

Блэкаут в Астане

Вчера вечером в Астане случилась крупная авария, приведшая к отключению электричества на правом берегу города. Вместе с этим начались и перебои в водоснабжении.

Вместе с тем в мессенджерах стала распространяться фотография взрыва, якобы произошедшего где-то на электростанции в Астане. Однако в Минэнерго призвали не верить подобным слухам.

Подачу электричества полностью восстановили к часу ночи. Все 10 подстанций столицы заработали в штатном режиме. Оперативные токи восстановлены.

Позже аким столицы Женис Касымбек принес извинения жителям, столкнувшимся с отключением.

По его словам, вчера в 21:57 произошло короткое замыкание на линии передачи 110 КВт в Байконурском районе между ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, что привело к прекращению подачи электричества в ряд жилых массивов трех районов Астаны - Алматинский, Байконурский и Сарыаркинский.

Между тем в соцсетях также распространилось видео, снятое в стенах больницы во время вчерашнего блэкаута. Врачам пришлось транспортировать пациента в реанимацию по лестнице.

"Данная ситуация произошла в МГБ №1. Во время отключения электроэнергии с целью наблюдения пациентку перетранспортировали в отделение реанимации по лестничному маршу, так как лифты не работали. Состояние пациентки на данный момент стабильное", - сообщили в пресс-службе УОЗ Астаны.

Сегодня ночью во время блэкаута в многоэтажном доме произошел пожар, в результате которого погибла 72-летняя женщина.

Также столичные полицейские рассказали, как вчерашнее отключение света повлияло на ситуацию на дорогах Астаны.

Между тем первый заместитель акима Астаны Нурлан Нуркенов назвал причину аварии в столице и рассказал хронологию вчерашнего отключения электричества.