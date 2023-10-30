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Пенсионерка погибла при пожаре во время блэкаута в Астане

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Пожар во время блэкаута
Пожар во время блэкаута. Кадр из видео: t.me/astanovka98

В Астане сегодня ночью во время блэкаута в многоэтажном доме произошел пожар, в результате которого погибла 72-летняя женщина, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного ДЧС.

По информации пресс-службы ведомства, сегодня, 30 октября, в 00:22 на пульт 101 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Манаса 3/1.

"Незамедлительно, в течение минуты после поступления информации о пожаре, пожарные подразделения ДЧС города Астаны выехали на место происшествия. К моменту прибытия огнеборцев установлено, что на первом этаже в квартире пятиэтажного жилого дома горели домашние вещи и мебель на площади 18 кв. м", – сообщили в ДЧС Астаны.

Столичные пожарные ликвидировали возгорание в 00:44. Спасатели также эвакуировали 51 человека, из которых 14 – дети.

"На месте пожара было обнаружено тело погибшей женщины 1951 года рождения", – добавили в ведомстве.

В тушении пожара были задействованы 16 человек личного состава и 4 единицы техники ДЧС Астаны.

Как сообщили в ведомстве, причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, вчера поздно вечером в Астане случилась крупная авария, приведшая к отключению электричества на правом берегу города. Вместе с этим начались и перебои в водоснабжении.

Вместе с тем в мессенджерах стала распространяться фотография взрыва, якобы произошедшего где-то на электростанции в Астане. Однако в Минэнерго призвали не верить подобным слухам.

Подачу электричества полностью восстановили к часу ночи. Все 10 подстанций столицы заработали в штатном режиме. Оперативные токи восстановлены.

Позже аким столицы Женис Касымбек принес извинения жителям, столкнувшимся с отключением.

По его словам, вчера в 21:57 произошло короткое замыкание на линии передачи 110 КВт в Байконурском районе между ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, что привело к прекращению подачи электричества в ряд жилых массивов трех районов Астаны – Алматинский, Байконурский и Сарыаркинский.

Между тем в соцсетях также распространилось видео, снятое в стенах больницы во время вчерашнего блэкаута. Врачам пришлось транспортировать пациента в реанимацию по лестнице.

"Данная ситуация произошла в МГБ №1. Во время отключения электроэнергии с целью наблюдения пациентку перетранспортировали в отделение реанимации по лестничному маршу, так как лифты не работали. Состояние пациентки на данный момент стабильное", – сообщили в пресс-службе УОЗ Астаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2043163-pensionerka-pogibla-pri-pozhare-vo-vremya-blekauta-v-astane/

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