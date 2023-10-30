Аким Астаны Женис Касымбек извинился перед горожанами (видео)
Опубликовано:
Аким Астаны Женис Касымбек опубликовал обращение к астанчанам из-за блэкаута на правом берегу столицы - градоначальник принес извинения, передает NUR.KZ.
Видеообращение появилось на официальной Instagram-странице Жениса Касымбека.
Как рассказал градоначальник, вчера в 21:57 произошло короткое замыкание на линии передачи 110 КВт в Байконурском районе между ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, что привело к прекращению подачи электричества в ряд жилых массивов трех районов Астаны - Алматинский, Байконурский и Сарыаркинский.
"Причины аварии выяснены, последствия устраняются. Сейчас активно идет переподключение жилых массивов в шахматном порядке. В ближайшее время все остальные участки будут подключены к электричеству.
Приносим извинения за причиненные неудобства и просим отнестись с пониманием к проводимым работам", - сказал Касымбек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2043074-akim-astany-zhenis-kasymbek-izvinilsya-pered-gorozhanami-video/