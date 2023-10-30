Аким Астаны Женис Касымбек извинился перед горожанами (видео)

Аким Астаны Женис Касымбек опубликовал обращение к астанчанам из-за блэкаута на правом берегу столицы - градоначальник принес извинения, передает NUR.KZ.

Видеообращение появилось на официальной Instagram-странице Жениса Касымбека.

Как рассказал градоначальник, вчера в 21:57 произошло короткое замыкание на линии передачи 110 КВт в Байконурском районе между ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, что привело к прекращению подачи электричества в ряд жилых массивов трех районов Астаны - Алматинский, Байконурский и Сарыаркинский.

"Причины аварии выяснены, последствия устраняются. Сейчас активно идет переподключение жилых массивов в шахматном порядке. В ближайшее время все остальные участки будут подключены к электричеству.

Приносим извинения за причиненные неудобства и просим отнестись с пониманием к проводимым работам", - сказал Касымбек.