Блэкаут в Астане: в акимате Астаны озвучили хронологию ЧП

На брифинге в замакима столицы рассказал хронологию вчерашнего отключения электричества в городе, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации замакима Астаны Нурлана Нуркенова, в 21:57 в столице произошло аварийное отключение на открытых распределительных устройствах ТЭЦ-2, далее произошло отключение 10-ти городских подстанций, подключенных к ТЭЦ-2, что привело к ограничению подачи электроэнергии – в основном, на правом берегу Астаны.

"Далее в 23:00 была введена подстанция Аэропорт, в 23:10 – подано напряжение подстанции Байтерек, и так далее до 2:00 все подстанции были введены в работу.

Следует отметить, что никакого технологического нарушения работы 2-й станции не было. ТЭЦ-2 продолжала и продолжает работу в штатном режиме. Аварийная ситуация произошла на подводящих сетях.

Если мы простыми словами скажем – это был перебой кабеля и перегорание одного из шкафов. Это нештатная ситуация была в течение нескольких часов устранена, в 2 часа ночи все абоненты были обеспечены электроэнергией", — заявил замакима.

Он добавил, что отключения коснулись и некоторых социальных объектов – в частности, лечебных учреждений.

"По всем медобъектам сработали дизель-генераторы, энергия была обеспечена. В момент аварийной ситуации дизель обеспечивает реанимации и операционные блоки – каждый дизель-генератор отработал, деятельность в медучреждениях под угрозу поставлены не была", — добавил Нуркенов.

Как сообщил глава комитета Минэнерго Сунгат Есимханов, для выяснения причин аварии в Астане создана комиссия – она должна предоставить информацию в течение 10 дней.

Напомним, вчера вечером в Астане случилась крупная авария, которая привела к отключению электричества на правом берегу города.

В мессенджерах стала распространяться фотография взрыва, якобы произошедшего где-то на электростанции в Астане. Однако в Минэнерго призвали не верить подобным слухам.

Подачу электричества полностью восстановили к часу ночи. Все 10 подстанций столицы заработали в штатном режиме. Оперативные токи восстановлены.

Позже аким столицы Женис Касымбек принес извинения жителям, столкнувшимся с отключением.

По его словам, вчера в 21:57 произошло короткое замыкание на линии передачи 110 КВт в Байконурском районе между ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, что привело к прекращению подачи электричества в ряд жилых массивов трех районов Астаны - Алматинский, Байконурский и Сарыаркинский.

Между тем в соцсетях также распространилось видео, снятое в стенах больницы во время вчерашнего блэкаута. Врачам пришлось транспортировать пациента в реанимацию по лестнице.

Также сегодня ночью во время блэкаута в многоэтажном доме произошел пожар, в результате которого погибла 72-летняя женщина.

Сегодня в акимате подробно сообщили о причинах блэкаута.