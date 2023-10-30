Блэкаут в Астане: пациента больницы переносили в реанимацию по лестнице без света (видео)
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В соцсетях распространилось видео, снятое в стенах больницы в Астане во время вчерашнего блэкаута. Врачам пришлось транспортировать пациента в реанимацию по лестнице, передает корреспондент NUR.KZ.
Видеоролик, снятый в больнице во время вчерашнего блэкаута в столице, появился в Telegram-канале "Астана – Что? Где? Когда?". На кадрах врачи переносят пациента по лестнице в другое отделение.
Произошедшее корреспонденту NUR.KZ разъяснили в пресс-службе УОЗ Астаны. Оказалось, что видео было снято в многопрофильной городской больнице №1 вчера.
"Данная ситуация произошла в МГБ №1. Во время отключения электроэнергии с целью наблюдения пациентку перетранспортировали в отделение реанимации по лестничному маршу, так как лифты не работали. Состояние пациентки на данный момент стабильное", – сообщили в пресс-службе УОЗ.
Также там отметили, что вчерашняя авария на электросетях затронула 7 городских медицинских учреждений, однако все они были подключены к генераторам, сбоев в работе не было.
Напомним, вчера вечером в Астане случилась крупная авария, приведшая к отключению электричества на правом берегу города. Вместе с этим начались и перебои в водоснабжении.
Вместе с тем в мессенджерах стала распространяться фотография взрыва, якобы произошедшего где-то на электростанции в Астане. Однако в Минэнерго призвали не верить подобным слухам.
Подачу электричества полностью восстановили к часу ночи. Все 10 подстанций столицы заработали в штатном режиме. Оперативные токи восстановлены.
Позже аким столицы Женис Касымбек принес извинения жителям, столкнувшимся с отключением.
По словам градоначальника, вчера в 21:57 произошло короткое замыкание на линии передачи 110 КВт в Байконурском районе между ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, что привело к прекращению подачи электричества в ряд жилых массивов трех районов Астаны – Алматинский, Байконурский и Сарыаркинский.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2043146-blekaut-v-astane-patsienta-bolnitsy-perenosili-v-reanimatsiyu-po-lestnitse-bez-sveta-video/