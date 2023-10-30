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В полиции рассказали, сколько ДТП произошло в Астане во время вчерашнего блэкаута

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Полицейский сидит за столом
Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Столичные полицейские рассказали, как вчерашнее отключение света повлияло на ситуацию на дорогах Астаны, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

По данным полиции, за прошедшие сутки в столице зарегистрировано ДТП ниже среднестатистического показателя, травмирован всего один человек.

А на момент отключения электричества произошло 11 дорожно-транспортных происшествий - пострадавших нет.

"На период проведения восстановительных работ на всех магистральных перекрестках были выставлены наряды полиции, светофорные объекты регулировались вручную. Стражи порядка максимально помогали водителям, попавшим в трудную ситуацию, а также обеспечивали охрану общественного порядка и безопасности граждан", добавили в ведомстве.

Блэкаут в Астане

Вчера поздно вечером в Астане случилась крупная авария, приведшая к отключению электричества на правом берегу города. Вместе с этим начались и перебои в водоснабжении.

Вместе с тем в мессенджерах стала распространяться фотография взрыва, якобы произошедшего где-то на электростанции в Астане. Однако в Минэнерго призвали не верить подобным слухам.

Подачу электричества полностью восстановили к часу ночи. Все 10 подстанций столицы заработали в штатном режиме. Оперативные токи восстановлены.

Позже аким столицы Женис Касымбек принес извинения жителям, столкнувшимся с отключением.

По его словам произошло короткое замыкание на линии передачи 110 КВт в Байконурском районе между ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, что привело к прекращению подачи электричества в ряд жилых массивов трех районов Астаны – Алматинский, Байконурский и Сарыаркинский.

Между тем в соцсетях также распространилось видео, снятое в стенах больницы во время вчерашнего блэкаута. Врачам пришлось транспортировать пациента в реанимацию по лестнице.

В пресс-службе УОЗ Астаны пояснили, что данная ситуация произошла в МГБ №1 – пациентку пришлось транспортировать в реанимационное отделение по лестнице, так как лифты не работали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2043182-v-politsii-rasskazali-skolko-dtp-proizoshlo-v-astane-vo-vremya-otklyucheniya-sveta/

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