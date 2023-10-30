В Астане полностью восстановили подачу электричества

В час ночи в Астане, где вчера правый берег города остался без воды и света, полностью возобновили подачу электричества, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

Как сообщается на официальном сайте акимата, согласно данным на 1:00 30 октября, все 10 подстанций столицы работают в штатном режиме. Оперативные токи восстановлены.

Ночью по городу были задействованы следующие бригады АО "Астана-РЭК":

5 бригад оперативного персонала для работы с электросетями напряжением 0.4/10 кВ;

4 бригады оперативного персонала для работы с электросетями напряжением 110 кВ;

4 бригады, отвечающие за обслуживание подстанций;

5 бригад, специализирующихся на релейной защите.

Эти бригады восстанавливают подачу электроэнергии по распределительным и трансформаторным пунктам в соответствии с электрическими схемами, пояснили в ведомстве.