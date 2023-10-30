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30 лет независимости Казахстана

В Астане полностью восстановили подачу электричества

Опубликовано:

Столица Казахстана
Астана. Иллюстративное фото: Деонисий Мить

В час ночи в Астане, где вчера правый берег города остался без воды и света, полностью возобновили подачу электричества, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

Как сообщается на официальном сайте акимата, согласно данным на 1:00 30 октября, все 10 подстанций столицы работают в штатном режиме. Оперативные токи восстановлены.

Ночью по городу были задействованы следующие бригады АО "Астана-РЭК":

  • 5 бригад оперативного персонала для работы с электросетями напряжением 0.4/10 кВ;
  • 4 бригады оперативного персонала для работы с электросетями напряжением 110 кВ;
  • 4 бригады, отвечающие за обслуживание подстанций;
  • 5 бригад, специализирующихся на релейной защите.

Эти бригады восстанавливают подачу электроэнергии по распределительным и трансформаторным пунктам в соответствии с электрическими схемами, пояснили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2043073-v-astane-polnostyu-vosstanovili-podachu-elektrichestva/

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