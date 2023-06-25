150 гектаров камыша горят на Балхаше

Пожар. Фото с места событий: МЧС РК

На территории Иле-Балхашского резервата происходит горение на площади 150 гектаров - загорелся камыш, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК.

Силами ДЧС и РГУ "ГПР "Иле-Балхаш" в пешем порядке с использованием ручных шанцевых инструментов и мотопомп производится тушение в шестом квартале в северо-западной стороне на предварительной площади 150 га.

Так же на участках Баканаского лесного хозяйства во избежание перехода огня силами лесхоза проводится опашка.

Угрозы населенным пунктам нет, обратили внимание в ведомстве.

Общая площадь пожара составляла порядка 6200 га, из них потушено 6050 га.

В МЧС подчеркнули, что снимки космомониторинга, распространяемые в социальных сетях, на сегодняшний день являются неактуальными.

Напомним, что на минувшей неделе особое внимание общественности было приковано к пожару, который случился близ Астаны.

19 июня подразделения ДЧС Астаны выехали на поступившее сообщение о загоревшемся сухостое. Пожар произошел между шоссе Коргалжын и объездной дорогой в сторону города Косшы.

Позже стало известно, что с огнем борются 140 человек. Тушение пожара осложнялось сильным порывистым ветром, болотистой землей, а также отсутствием подъездных путей.

На место ЧП прибыл глава МЧС Сырым Шарипханов, также сообщалось, что к тушению пожара подключили авиацию – два вертолета. Также потребовалась дополнительная группировка сил и средств из ДЧС Акмолинской и Карагандинской областей.

Ближе к ночи сообщалось, что пожарным удалось остановить распространение огня.

Позже министр Сырым Шарипханов заявил, что есть риск возобновления возгорания.

"Нужно время, пожар может возобновиться. Там в лесу есть такое наслоение. Там могут быть искры", – отмечал глава МЧС.

По его словам, полная ликвидация может занять одну или две недели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2026286-150-gektarov-kamysha-zagorelis-na-balhashe/