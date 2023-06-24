Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

На горящей нефтебазе в Воронеже разгерметизировался резервуар с топливом

Опубликовано:

Пожар на нефтебазе в Воронеже
Пожар на нефтебазе в Воронеже. Кадр из видео: t.me/breakingmash

Резервуар с авиатопливом разгерметизировался на горящей в Воронеже нефтебазе, заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем официальном Telegram-канале.

"На нефтебазе на улице Димитрова произошла разгерметизация резервуаров с нефтепродуктами (авиационное топливо) по 5 тонн каждый. Тушение пожара идет в штатном режиме", – подчеркнул губернатор.

Однако позже он уточнил, что речь идет только об одном резервуаре.

Гусев отметил, что выход из строя нефтебазы никак не повлияет на обеспечение топливом в регионе.

"Прошу автомобилистов не создавать панику и ажиотаж на заправках. Запасов топлива достаточно", – добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что на нефтебазе в Воронеже загорелся один из резервуаров с топливом. Судя по кадрам, появившимся в Сети, произошел взрыв. Также был виден самолет, пролетающий над нефтебазой.

В целом в Москве, а также в Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО).

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал о проведении оперативно-боевых мероприятий в регионе.

Кроме того, представители Роскомнадзора заявляли о возможных ограничениях интернета в районах проведения КТО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026232-na-goryaschey-neftebaze-v-voronezhe-razgermetizirovalsya-rezervuar-s-toplivom/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.