На горящей нефтебазе в Воронеже разгерметизировался резервуар с топливом

Пожар на нефтебазе в Воронеже. Кадр из видео: t.me/breakingmash

Резервуар с авиатопливом разгерметизировался на горящей в Воронеже нефтебазе, заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем официальном Telegram-канале.

"На нефтебазе на улице Димитрова произошла разгерметизация резервуаров с нефтепродуктами (авиационное топливо) по 5 тонн каждый. Тушение пожара идет в штатном режиме", – подчеркнул губернатор.

Однако позже он уточнил, что речь идет только об одном резервуаре.

Гусев отметил, что выход из строя нефтебазы никак не повлияет на обеспечение топливом в регионе.

"Прошу автомобилистов не создавать панику и ажиотаж на заправках. Запасов топлива достаточно", – добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что на нефтебазе в Воронеже загорелся один из резервуаров с топливом. Судя по кадрам, появившимся в Сети, произошел взрыв. Также был виден самолет, пролетающий над нефтебазой.

В целом в Москве, а также в Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО).

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал о проведении оперативно-боевых мероприятий в регионе.

Кроме того, представители Роскомнадзора заявляли о возможных ограничениях интернета в районах проведения КТО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026232-na-goryaschey-neftebaze-v-voronezhe-razgermetizirovalsya-rezervuar-s-toplivom/