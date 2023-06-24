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Оперативно-боевые мероприятия проводятся в Воронежской области

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Двое военных на линии огня
Военные. Иллюстративное фото: Diego Herrera / Europa Press / Getty Images

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем официальном Telegram-канале сообщил о проведении оперативно-боевыех мероприятий в регионе.

"В рамках контртеррористической операции на территории Воронежской области вооруженными силами РФ проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия", – заявил он.

Губернатор подчеркнул, что будет дальше информировать о ситуации.

До этого он сообщал, что в регионе приняли решение об отмене всех ближайших массовых мероприятий.

"Ситуация стабильная. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Попрошу всех воронежцев и гостей региона сохранять выдержку и спокойствие", – писал он.

Напомним, ранее в Москве, а также в Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции.

Также отметим, что в целом обстановка в России ухудшилась на фоне призывов к мятежу главы частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина. Мы рассказывали о том, что сейчас происходит в соседней стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026217-operativno-boevye-meropriyatiya-provodyatsya-v-voronezhskoy-oblasti/

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