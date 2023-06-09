Угрожает ли огонь от лесного пожара Семею, рассказали в акимате

Пожарная техника. Фото: t.me/semeyakimdigi

Из-за пожаров в Абайской области в Семее был объявлен режим ЧС. Тем не менее пока огонь угрожает другим населенным пунктам, сообщается в официальном Telegram-канале акимата города.

По данным ведомства, в настоящее время пожар не распространяется в сторону Семея.

"Угроза представляется поселкам Каштак и Талица. Однако из-за переменного направления ветра, огонь может распространиться по периметру по всем направлениям", – говорится в сообщении.

Как отметили специалисты, режим ЧС на данный момент необходим для того, чтобы все службы были приведены в состояние полной готовности.

Напомним, ранее решением акима Семея Нурбола Нурсагатова в городе был объявлен режим ЧС местного масштаба природного характера.

Лесной пожар в Абайской области

Напомним, 8 июня на территории Батпаевского лесничества произошло загорание деревьев на предварительной площади 0,3 га.

Сегодня представители МЧС сообщали, что тушение пожара идет на шести участках. При этом предварительная площадь возгорания – 30 тыс. гектаров.

По состоянию на 16:00 9 июня в тушении пожара были задействованы 662 человека личного состава и 177 единиц техники ДЧС, а также 6 вертолетов. Авиационной техникой осуществлено 80 сбросов воды общим объемом 192 тонны.

Кроме того, по информации правительства, на связь перестали выходить 14 работников лесничеств.

Позже стало известно, что трое из них погибли. Остальные 11 пока не найдены.

Касым-Жомарт Токаев поручил министру по ЧС Юрию Ильину оперативно выехать на место происшествия и возглавить работу по борьбе со стихийным бедствием.

Что делать, если пожар начался на открытой местности?

На сайте "Электронного правительства" представлены рекомендации по поведению при возникновении пожара.

Так, если пожар возник на открытой местности, в лесу или степи, то необходимо:

попытаться затушить очаг пожара плотным материалом, землей, песком, сбить пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залить водой и так далее;

потушив пожар, не уходить до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова;

если пожар сильный, уйти от него, передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения;

если уйти невозможно, а поблизости есть водоем, войти в него и накрыться мокрой одеждой;

на открытом пространстве пригнуться к земле, где воздух менее задымлен.

При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав "101", или службу спасения, набрав "112".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2024167-ugrozhaet-li-ogon-ot-lesnogo-pozhara-semeyu-rasskazali-v-akimate/