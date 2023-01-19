Пожар произошел на ТЭЦ в Риддере (видео)

Пожар. Кадр из видео: instagram.com/osa_news_vko

На ТЭЦ в Риддере Восточно-Казахстанской области произошел пожар. Однако сейчас, как заверяет руководство станции, возгорание уже потушено, но ЧП повлияет на температуру в теплосети, передает Noks.kz.

Видео с места происшествия распространяется в социальных сетях.

"Произошло возгорание в цехе топливоподачи. В данный момент все потушено, жертв нет. Начаты работы по восстановлению подачи топлива. Температура теплосети временно будет понижена. Просим горожан сохранять спокойствие. О дальнейших действиях будет сообщено позднее", - сообщил президент АО "Риддер ТЭЦ" Аль-Таир Сыздыков.

Напомним, это не первое происшествие на ТЭЦ в Риддере за последнее время. В октябре 2022 года здесь случилась остановка котлов.

По словам акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, руководство ТЭЦ не проконтролировало качество мазута, он оказался смешанным с водой, в результате чего и произошла авария. Экстренно был создан оперативный штаб. Для возобновления работы из хранилищ ТОО "Казцинк" направили 60 тонн мазута.

Также с заявлением выступил аким Риддера Дмитрий Горьковой. Он сообщил, что ситуация в ближайшее время должна нормализоваться.

В начале текущего года стало известно об очередной аварии на городской ТЭЦ - была затоплена багерная насосная станция. Как отметил Даниал Ахметов, было подключено резервное оборудование. Подача тепла с ТЭЦ шла по графику.

15 декабря 2022 года горела и ТЭЦ в Семее. Спасателям и военнослужащим пришлось подавать уголь в ручном режиме, было загружено 34 тонны топлива.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2005923-pozhar-proizoshel-na-tets-v-riddere-video/