Дома в воде, села отрезаны от цивилизации: что происходит в двух регионах Казахстана (видео)

Паводок в Актюбинской области. Кадр из видео: instagram.com/aqtobe_tjd

Напряженная ситуация из-за паводков сложилась в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях. Какова обстановка на сегодняшний день в этих регионах, рассказали спасатели, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, по информации ДЧС ЗКО в Instagram, в регионе продолжаются противопаводковые мероприятия. Подтопленными остаются 54 жилых дома в Бурлинском районе. Эвакуировано 256 человек. Вернулись домой 26 жителей. В безопасное место отогнаны 282 головы скота и 20 птиц.

Паводки в ЗКО. Фото: МЧС РК

На восьми участках автомобильных дорог переливы продолжаются, из них 3 - областного и 5 - местного значения.

На 11 участках имеются размывы дорожного полотна. Без транспортного сообщения остались 12 населенных пунктов, из них 3 - в Чингирлауском, 9 - в Каратобинском районе. В проведении аварийно-спасательных работ задействованы сотни человек и техники, один вертолет.

Паводки в ЗКО. Фото: МЧС РК

Решением акимов Уральска, Чингирлауского, Бурлинского, Казталовского, Каратобинского районов, района Байтерек объявлен режим ЧС местного масштаба природного характера.

Работы ведутся в круглосуточном режиме.

Как сообщает официальный сайт МЧС РК, в Актюбинской области произошло подтопление 51 жилого дома, 1 здания ФОК, 1 кафе в селе Кобда. Жертв и пострадавших нет. Эвакуирован 91 человек.

Накануне вечером акимом Кобдинского района была объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба.

Силами ДЧС и местных исполнительных органов проводятся работы по откачке и отводу талых вод с улиц, автодорог и дворовых территорий.

Паводки на западе Казахстана

В Актюбинской области сложная паводковая ситуация наблюдается в нескольких районах. Здесь постоянно дежурят спасатели, жителей некоторых районов пришлось эвакуировать. Райцентр Кобдинского района - село Кобда, буквально уходит под воду.

Не лучше ситуация и в Западно-Казахстанской области. Для эвакуации жителей села Коржын Каратобинского района привлекли вертолет.

В Бурлинском районе объявили режим ЧС местного масштаба. Кроме того, режим ЧС был объявлен и в Уральске.

В Каратобинском районе талая вода, идущая со степи, наполнила дамбу вблизи села Акбулак, а затем перелилась и подтопила дома.

Что делать при паводках

Как отмечают спасатели, получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным.

В информации будет указано о времени и границах затопления, также будут даны рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

отключить воду, газ, электричество;

погасить огонь в печах;

перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;

закрыть окна и двери, при необходимости - забить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, надо быстро собрать и взять с собой:

документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;

комплект одежды и обуви по сезону;

запас продуктов питания на несколько дней.

Затем необходимо следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2013021-doma-v-vode-sela-otrezany-ot-tsivilizatsii-chto-proishodit-v-dvuh-regionah-kazahstana-video/