Дома в воде, села отрезаны от цивилизации: что происходит в двух регионах Казахстана (видео)
Опубликовано:
Напряженная ситуация из-за паводков сложилась в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях. Какова обстановка на сегодняшний день в этих регионах, рассказали спасатели, передает корреспондент NUR.KZ.
Так, по информации ДЧС ЗКО в Instagram, в регионе продолжаются противопаводковые мероприятия. Подтопленными остаются 54 жилых дома в Бурлинском районе. Эвакуировано 256 человек. Вернулись домой 26 жителей. В безопасное место отогнаны 282 головы скота и 20 птиц.
На восьми участках автомобильных дорог переливы продолжаются, из них 3 - областного и 5 - местного значения.
На 11 участках имеются размывы дорожного полотна. Без транспортного сообщения остались 12 населенных пунктов, из них 3 - в Чингирлауском, 9 - в Каратобинском районе. В проведении аварийно-спасательных работ задействованы сотни человек и техники, один вертолет.
Решением акимов Уральска, Чингирлауского, Бурлинского, Казталовского, Каратобинского районов, района Байтерек объявлен режим ЧС местного масштаба природного характера.
Работы ведутся в круглосуточном режиме.
Как сообщает официальный сайт МЧС РК, в Актюбинской области произошло подтопление 51 жилого дома, 1 здания ФОК, 1 кафе в селе Кобда. Жертв и пострадавших нет. Эвакуирован 91 человек.
Накануне вечером акимом Кобдинского района была объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба.
Силами ДЧС и местных исполнительных органов проводятся работы по откачке и отводу талых вод с улиц, автодорог и дворовых территорий.
Паводки на западе Казахстана
В Актюбинской области сложная паводковая ситуация наблюдается в нескольких районах. Здесь постоянно дежурят спасатели, жителей некоторых районов пришлось эвакуировать. Райцентр Кобдинского района - село Кобда, буквально уходит под воду.
Не лучше ситуация и в Западно-Казахстанской области. Для эвакуации жителей села Коржын Каратобинского района привлекли вертолет.
В Бурлинском районе объявили режим ЧС местного масштаба. Кроме того, режим ЧС был объявлен и в Уральске.
В Каратобинском районе талая вода, идущая со степи, наполнила дамбу вблизи села Акбулак, а затем перелилась и подтопила дома.
Что делать при паводках
Как отмечают спасатели, получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным.
В информации будет указано о времени и границах затопления, также будут даны рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации.
Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:
- отключить воду, газ, электричество;
- погасить огонь в печах;
- перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;
- закрыть окна и двери, при необходимости - забить окна и двери первых этажей досками или фанерой.
Получив сигнал о начале эвакуации, надо быстро собрать и взять с собой:
- документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
- комплект одежды и обуви по сезону;
- запас продуктов питания на несколько дней.
Затем необходимо следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2013021-doma-v-vode-sela-otrezany-ot-tsivilizatsii-chto-proishodit-v-dvuh-regionah-kazahstana-video/