2 млн долларов нашли спасатели во время разбора завалов после землетрясений в Турции

Доллары. Иллюстративное фото: pexels.com

Порядка 2 миллионов долларов нашли спасатели во время разборов завалов одного из жилого комплексов в турецком городе Газиантеп. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Спасатели заметили деньги, когда вытащили из-под завалов жилого комплекса Ayşe-Mehmet Polat мужчину.

"В общей сложности рядом с мужчиной было около 2 миллиона долларов, спасатели передали деньги полиции. Наши ребята в первую очередь спасают жизни, но также находят ценные вещи, такие как транспортные средства, драгоценности и деньги. Подобных случаев было много, это лишь один из них. Все, что мы находим, мы передаем полиции. Это показывает настрой спасателей, которые защищают и жизнь граждан, и их имущество", - заявил глава пожарной службы Газиантепа Джафер Йылмаз.

Напомним, в ночь на 6 февраля в окрестностях города Газиантепа произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,5, которое сказалось также на соседних городах и даже странах. Подземные толчки затронули 10 провинций Турции и территорию Сирии.

В тот же день произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. В течение последующих дней в Турции были зарегистрированы еще несколько подземных толчков. Число погибших, согласно последним данным, в Турции уже приближается к 40 тыс. человек, в Сирии - 5,8 тыс. человек. Кроме того, в результате ЧП в Турции погибли три казахстанца.

Справочно: землетрясение - необратимая деформация земных недр, связанная с высвобождением упругих напряжений в результате разрыва среды. Иногда область разрыва называют очагом землетрясения. Изучением землетрясений занимается сейсмология.

Как отмечают спасатели, интенсивность землетрясения оценивается по 12-ти балльной сейсмической шкале (MSK-86), для энергетической классификации землетрясений пользуются магнитудой. Условно землетрясения подразделяются на слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов) и разрушительные (8 и более баллов).

При землетрясениях лопаются и вылетают стекла, с полок падают лежащие на них предметы, шатаются книжные шкафы, качаются люстры, с потолка осыпается побелка, а в стенах появляются трещины. Все это сопровождается оглушительным шумом.

После 10-20 секунд тряски подземные толчки усиливаются, в результате чего происходят разрушения зданий и сооружений. В среднем землетрясение длится 5-20 секунд. Чем дольше длятся сотрясения, тем тяжелее повреждения.

Как действовать во время землетрясения

Ощутив колебания здания, увидев качание светильников, падение предметов, услышав нарастающий гул и звон бьющегося стекла, не поддавайтесь панике (от момента, когда вы почувствовали первые толчки до опасных для здания колебаний у вас есть 15-20 секунд).

Быстро выйдите из здания, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости. Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте.

Оказавшись на улице - оставайтесь там, но не стойте вблизи зданий, а перейдите на открытое пространство.

Сохраняйте спокойствие и постарайтесь успокоить других.

Если вы вынужденно остались в помещении, то встаньте в безопасном месте: у внутренней стены, в углу, во внутреннем стенном проеме или у несущей опоры. Если возможно, спрячьтесь под стол - он защитит вас от падающих предметов и обломков. Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Если с вами дети - укройте их собой.

Не пользуйтесь свечами, спичками, зажигалками - при утечке газа возможен пожар.

Держитесь в стороне от нависающих балконов, карнизов, парапетов, опасайтесь оборванных проводов.

Если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, но не покидайте салон, пока толчки не прекратятся. Будьте в готовности к оказанию помощи при спасении других людей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2009924-2-mln-dollarov-nashli-spasateli-vo-vremya-razbora-zavalov-posle-zemletryaseniya-v-turtsii/