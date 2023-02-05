Подтопления на юге Казахстана: спасатели отстояли 5 населенных пунктов (видео)

Паводки. Иллюстративное фото: t.me/qr_tjm

Подразделения МЧС Алматинской и Жамбылской областей и службы акиматов предотвратили подтопления нескольких населенных пунктов, передает МЧС РК в своем официальном Telegram-канале.

"Прошлой ночью 200 человек и 45 единиц техники из подразделений МЧС Алматинской и Жамбылской областей и служб акиматов предотвратили подтопления пяти населенных пунктов", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, спасателями была проведена оперативная работа по отводу талой воды, которая стала прибывать из полей из-за резкого таяния снега. Кроме того, продолжается устранение воды на ранее подтопленных дворовых территориях.

Отмечается, что общая протяженность водоотводных каналов составила 18 тыс. метров, более 16 тыс. кубометров воды было откачано.

Напомним, несколько дней назад города и районы подтопило в Туркестанской области. Спасатели начали откачку воды в целях предотвращения подтопления жилых домов.

Позже в Сети появилось видео, на котором автомобиль уносило мощным потоком воды в Байдибекском районе, а в машине в это время находились мужчина, беременная женщина и ребенок. Двоих последних спас сельский аким.

Также стало известно, что в регион вылетел глава МЧС Юрий Ильин.

Кроме того, спасатели опубликовали видео, снятое с дрона. На кадрах был показан город Арысь, подтопленный из-за обильного поступления талых и дождевых вод в канал Кабылсай.

Подтопления коснулись еще одного региона Казахстана – Жамбылской области, где, как отмечают спасатели, с наступлением теплых дней нередко происходит резкое таяние снега.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2008078-podtopleniya-na-yuge-kazahstana-spasateli-otstoyali-5-naselennyh-punktov-video/