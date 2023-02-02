Уносил поток воды: аким обвязался веревкой и спас женщину с ребенком на юге Казахстана

Спасение людей. Кадр из видео: instagram.com/turkistan_oblysy

В Байдибекском районе Туркестанской области автомобиль "ВАЗ-2106" унесло мощным потоком воды. На помощь людям поспешил сельский аким. Об этом сообщается на официальной странице акимата региона в Instagram.

Видео с места происшествия появилось в соцсетях. Инцидент произошел сегодня в Байдибекском районе. Ехавший по автодороге областного значения Шаян-Мынбулак автомобиль "ВАЗ-2106" буквально смыло потоком воды.

В нем находились 39-летний водитель, 33-летняя беременная женщина и 7-летний мальчик.

Женщину и ее ребенка спас аким Мынбулакского сельского округа Байдибекского района Галымжан Акимбаев, обвязавшись веревкой вокруг тела. Сейчас они находятся под наблюдением врачей в центральной районной больнице.

Напомним, сегодня с утра в связи с выпадением обильных осадков в виде дождя, а также из-за снеготаяния в горных районах произошло поднятие уровня воды с последующим переливом вниз по склону. В результате в городах Кентау и Туркестан, Байдибекском, Ордабасинском и Сауранском районах подтопило дворовые территории и улицы.

Спасатели продолжают работы по откачке воды в целях предотвращения подтопления жилых домов. В этом участвуют 308 человек, 51 единица техники, 25 мотопомп, 1 плавательное средство.

Как отмечают спасатели, подтопления зачастую происходят в случаях засоренности или отсутствия арычных систем. Поэтому казахстанцев призывают своевременно проводить работы по очистке арычных сетей и другие мероприятия по отводу воды на собственных территориях.

Сотрудники ДЧС на постоянной основе проводят информационно-разъяснительную работу с населением и профилактические рейды, на которых с жильцами частных домов, где есть риски подтопления, ведутся беседы о соблюдении мер безопасности, вручаются памятки.

"Своевременная очистка арычной системы, вывоз снега и другие превентивные меры, принимаемые жителями частного жилого сектора, являются важной профилактикой и помогут предотвратить подтопления дворовых территорий и строений", - говорят спасатели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2007826-unosil-potok-vody-akim-obvyazalsya-verevkoy-i-spas-zhenschinu-s-rebenkom-na-yuge-kazahstana/