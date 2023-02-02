Глава МЧС вылетит в Туркестанскую область из-за потопов

Потопы в Туркестанской области. Фото: t.me/qr_tjm

Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин собирается вылететь в Туркестанскую область, где несколько районов и городов затопило из-за обильных осадков.

О планируемом визите министра в регион сообщило МЧС в своем официальном Telegram-канале.

Также сообщается, что в Туркестанской области организован Республиканский оперативный штаб МЧС РК. Всего на откачку и сброс воды задействовано более 300 человек, более 50 единиц техники, 25 мотопомп.

Тем временем аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды провел экстренное совещание штаба в департаменте по ЧС с целью дифференциации ситуации в Сауранском районе и других районах и городах, связанной с паводками, сообщается на официальном сайте МЧС.

Дархан Сатыбалды. Фото: gov.kz

В совещании приняли участие руководство ДЧС и департамента полиции, руководители управлений. Глава региона дал поручение по ликвидации последствий паводковых вод и усилению мер безопасности.

"Разработаны планы по предупреждению паводков, начата соответствующая работа. Мобилизуем технику и силы в опасные зоны. Но обильные осадки, быстрое таяние снега из-за резкого потепления делают несколько поселков уязвимыми.

Вчера осмотрели водные объекты и реки области. Во всех районах и городах должна быть продолжена работа в усиленном режиме, соблюдены меры безопасности", – сказал Дархан Сатыбалды.

Он поручил создать специальные комиссии по расчету причиненного ущерба в каждом районе и селе.

Экстренное совещание штаба. Фото: gov.kz

Начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области Нургали Жунусов доложил, что в связи с обильными осадками и таянием снега подтоплены дворы домов в нескольких селах Байдибекского, Сауранского, Ордабасинского районов. Талая вода течет по улицам и дворовым участкам в 15 населенных пунктах. Также, по его словам, уже подтоплено 13 улиц, 186 дворовых территорий и один жилой частный дом.

"Силами ДЧС с подтопленных участков эвакуированы 154 человека и 200 голов МРС. Люди поселились в домах родственников. Для эвакуации и временного размещения населения в Сауранском районе подготовлены четыре эвакуационных пункта.

На 23 участках 11 автодорог областного значения вода затопила дорожное полотно. В Ордабасинском районе повысился уровень воды в каналах "Найман" и "Куртай". В настоящее время вода поступает в реку Арысь.

В целях недопущения подтопления домов ведутся работы по укладке 2500 мешков с песком. В селе Майдантал вырыты искусственные каналы для отвода воды, устранена угроза подтопления дворовых участков. На данный момент жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении МЧС.

Напомним, из-за обильных осадков в Кентау и Туркестане, а также в Байдибекском, Ордабасинском и Сауранском районах Туркестанской области подтопило дворовые территории и улицы. Спасатели начали откачку воды в целях предотвращения подтопления жилых домов.

Позже в Сети появилось видео, на котором автомобиль уносит потоком воды. Сообщалось, что действие происходит в Байдибекском районе Туркестанской области, а в машине в это время находились мужчина, беременная женщина и ребенок. Последних двоих спас сельский аким.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2007834-glava-mchs-vyletit-v-turkestanskuyu-oblast/