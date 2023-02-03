"Прогнозы неутешительные": МЧС о ситуации в Туркестанской области

Подтопления. Кадр из видео: МЧС РК

Оперативное совещание с участием министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина состоялось в Туркестанской области. На нем рассматривались вопросы подтопления, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК.

В ходе совещания поручено не допустить осложнения ситуации и оперативно справиться с последствиями.

Юрий Ильин. Фото: МЧС РК

Так, спасатели отчитались, что совместными усилиями удалось отстоять и не допустить подтопление села Майдантал.

Сотрудники ДЧС и местные исполнительные органы продолжают круглосуточную работу.

"Эвакуировано более 200 человек и почти 800 голов МРС. Уложено более 13 тысяч мешков с инертными материалами. Жертв и пострадавших нет.

Дожди в Туркестанской области прекратились. Однако поток воды продолжается. Прогнозы синоптиков также неутешительные", - отметили в МЧС.

Ситуация находится на особом контроле. Функционируют республиканский и областной оперативные штабы, действует "горячая линия".

Напомним, 2 февраля из-за обильных осадков в Кентау и Туркестане, а также в Байдибекском, Ордабасинском и Сауранском районах подтопило дворовые территории и улицы. Спасатели начали откачку воды в целях предотвращения подтопления жилых домов.

Позже в Сети появилось видео, на котором автомобиль уносит мощным потоком воды в Байдибекском районе, а в машине в это время находились мужчина, беременная женщина и ребенок. Двоих последних спас сельский аким.

Также стало известно, что в регион вылетел глава МЧС Юрий Ильин.

Кроме того, спасатели опубликовали видео, снятое с дрона. На кадрах был показан город Арысь, подтопленный из-за обильного поступления талых и дождевых вод в канал Кабылсай.

Ранее Юрий Ильин сообщил, что 255 населенных пунктов Казахстана остаются в зоне риска подтопления.

К регионам с высокими рисками он отнес Акмолинскую, Актюбинскую, Алматинскую, Атыраускую, Восточно-Казахстанскую, Жамбылскую, Западно-Казахстанскую, Карагандинскую, Костанайскую, Северо-Казахстанскую, Туркестанскую, Абайскую и Жетысускую области. Со средними рисками - Улытауская и Павлодарская области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2007903-prognozy-neuteshitelnye-mchs-o-situatsii-v-turkestanskoy-oblasti/