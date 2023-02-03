За сколько продают свои квартиры казахстанцы

Многоквартирные дома. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сфера недвижимости в Казахстане постоянно испытывает рост цен. Это также отражается и на предложениях продавцов, которые стараются выставлять актуальные ценники на свои дома. О том, как изменилась стоимость жилья в январе, рассказали аналитики портала "Крыша".

Многие товары и услуги в январе продолжили дорожать – общая инфляция в Казахстане достигла рекордных 20,7%. Это также отразилось и на рынке недвижимости.

Многие казахстанцы, которые планируют продавать свои квартиры также заметно повысили свои ценники. По данным аналитиков, цены в объявлениях, которые публикуют продавцы жилой недвижимости, выросли в большинстве городов страны.

Сильнее всего стоимость жилья выросла в Алматы и Кызылорде – по 1,5% за месяц. Также прирост цен в 1%-1,1% был зафиксирован в Атырау, Шымкенте и Павлодаре.

При этом снижением отметились Кокшетау (на 2,3%), Петропавловск (на 0,7%), Семей (на 0,5%) и Актау (на 0,4%).

В целом по Казахстану средние цены предложения на квартиры на вторичном рынке выросли на 0,4%.

Рост цен в объявлениях о продаже жилья. Инфографика: krisha.kz

Если рассматривать годовой прирост цен, то сильнее всего стоимость увеличилась в объявлениях из Актобе и Семея – на 21,1% и 20% соответственно. Также за год квадратные метры сильно подорожали в следующих городах:

Павлодар – на 13,9% ;

; Костанай – на 13,9% ;

; Кызылорда – на 13,6% ;

; Алматы – на 13,1% ;

; Атырау – на 12,5% ;

; Шымкент – на 12,1% ;

; Тараз – на 12% ;

; Караганда – на 11,7% ;

; Актау – на 11,1%.

Единственным городом, где за год снизилась средняя цена продажи вторичного жилья, стал Талдыкорган – минус 2%.

В среднем по стране ценники в объявлениях за год выросли на 11,1%.

С учетом роста цен можно отметить, что самые дорогие квартиры продают в Алматы – средняя цена в объявлениях за один квадратный метр достигает 708,4 тыс. тенге. Также высокие цены зафиксированы в Астане (484,4 тыс. тенге), Шымкенте (430,3 тыс. тенге), Усть-Каменогорске (395,8 тыс. тенге) и Атырау (395 тыс. тенге).

Стоит отметить, что эти показатели являются не реальной ценой, которую в итоге заплатил покупатель, а лишь предложением продавцов. Вполне возможно, что во время торгов некоторые ценники снижались.

Напомним, квартиры со вторичного рынка имеют свои преимущества, и в целом их средняя цена заметно выше чем у "первички". По данным Бюро национальной статистики, к концу 2022 года разница составляла порядка 44,7 тыс. тенге за квадратный метр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2007867-za-skolko-prodayut-svoi-kvartiry-kazahstantsy/