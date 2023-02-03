За сколько продают свои квартиры казахстанцы

Сфера недвижимости в Казахстане постоянно испытывает рост цен. Это также отражается и на предложениях продавцов, которые стараются выставлять актуальные ценники на свои дома. О том, как изменилась стоимость жилья в январе, рассказали аналитики портала "Крыша".
Многие товары и услуги в январе продолжили дорожать – общая инфляция в Казахстане достигла рекордных 20,7%. Это также отразилось и на рынке недвижимости.
Многие казахстанцы, которые планируют продавать свои квартиры также заметно повысили свои ценники. По данным аналитиков, цены в объявлениях, которые публикуют продавцы жилой недвижимости, выросли в большинстве городов страны.
Сильнее всего стоимость жилья выросла в Алматы и Кызылорде – по 1,5% за месяц. Также прирост цен в 1%-1,1% был зафиксирован в Атырау, Шымкенте и Павлодаре.
При этом снижением отметились Кокшетау (на 2,3%), Петропавловск (на 0,7%), Семей (на 0,5%) и Актау (на 0,4%).
В целом по Казахстану средние цены предложения на квартиры на вторичном рынке выросли на 0,4%.
Если рассматривать годовой прирост цен, то сильнее всего стоимость увеличилась в объявлениях из Актобе и Семея – на 21,1% и 20% соответственно. Также за год квадратные метры сильно подорожали в следующих городах:
- Павлодар – на 13,9%;
- Костанай – на 13,9%;
- Кызылорда – на 13,6%;
- Алматы – на 13,1%;
- Атырау – на 12,5%;
- Шымкент – на 12,1%;
- Тараз – на 12%;
- Караганда – на 11,7%;
- Актау – на 11,1%.
Единственным городом, где за год снизилась средняя цена продажи вторичного жилья, стал Талдыкорган – минус 2%.
В среднем по стране ценники в объявлениях за год выросли на 11,1%.
С учетом роста цен можно отметить, что самые дорогие квартиры продают в Алматы – средняя цена в объявлениях за один квадратный метр достигает 708,4 тыс. тенге. Также высокие цены зафиксированы в Астане (484,4 тыс. тенге), Шымкенте (430,3 тыс. тенге), Усть-Каменогорске (395,8 тыс. тенге) и Атырау (395 тыс. тенге).
Стоит отметить, что эти показатели являются не реальной ценой, которую в итоге заплатил покупатель, а лишь предложением продавцов. Вполне возможно, что во время торгов некоторые ценники снижались.
Напомним, квартиры со вторичного рынка имеют свои преимущества, и в целом их средняя цена заметно выше чем у "первички". По данным Бюро национальной статистики, к концу 2022 года разница составляла порядка 44,7 тыс. тенге за квадратный метр.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2007867-za-skolko-prodayut-svoi-kvartiry-kazahstantsy/