Как восстанавливается пострадавший от пожара район в Костанайской области (фото)

Сгоревший дом в селе Аманкарагай. Фото: NUR.KZ / Дилара Аронова

В Аулиекольском районе Костанайской области сейчас усиленно устраняют последствия масштабных пожаров, произошедших в начале сентября. В райцентре строят дома для людей, потерявших жилье. Сами погорельцы в это время могут рассчитывать на гуманитарную помощь, которую волонтеры продолжают принимать и тщательно распределять, передает корреспондент NUR.KZ.

10 сентября пресс-служба МЧС РК объявила, что пожар в Костанайской области, который тушили больше недели, ликвидирован. Общая площадь пожара составила 43 тыс. га. По данным ведомства, огнем уничтожен и поврежден 91 жилой дом в двух населенных пунктах.

Корреспондент NUR.KZ побывал в Аулиекольском районе спустя чуть больше недели после ликвидации пожара.

В селе Аманкарагай, жители которого были эвакуированы в школы райцентра, в настоящее время сносят остатки сгоревших домов, вывозят мусор. Помогают в этом деле все населенные пункты Костанайской области.

Еще неделю назад здесь стояли сгоревшие дома. Фото: NUR.KZ / Дилара Аронова

"Мы находимся здесь уже шестой день, устраняем последствия пожара. Работают сотрудники АО "ССГПО", ТОО "Рахат", Рудненского водоканала и Рудненской теплосети. Предприятия предоставили 11 единиц техники и рабочую силу на безвозмездной основе. У нас здесь три погрузчика, семь самосвалов и один бульдозер.

Работники не просто сносят сгоревшие дома, но и помогают гражданам, у которых само жилье уцелело, но, сгорели хозпостройки. Они просят помощи в вывозе мусора. Естественно, все идут навстречу", — говорит советник акима города Рудный Костанайской области Мирас Джетенов.

Техника в Аманкарагае. Фото: NUR.KZ / Дилара Аронова

Последствия пожара в Аманкарагае. Фото: NUR.KZ / Дилара Аронова

Жители села в это время продолжают разгребать свои вещи из-под обломков домов и ждут, когда закончится строительство новых домов в райцентре.

Александр Клименко рассказывает, что жил в Аманкарагае 23 года и не собирался переезжать отсюда. Этим летом, буквально за месяц до пожара, он провел в свой дом газ и водопровод. На газ потратил миллион тенге, на водопровод — 200 тысяч тенге. Воспользоваться этими благами мужчина не успел: его дом сильно пострадал от пожара. Сгорел также дом мамы Александра Васильевича, стоявший по соседству.

Александр Клименко возле своего сгоревшего дома. Фото: NUR.KZ / Дилара Аронова

"Когда нам говорили, что на нас идет огонь, то брать с собой наказали только документы. Мол, остальное все равно не спасете. Когда я выезжал из села, вся дорога уже была в дыму. На трассе лежали животные: лоси, косули, козы. Все они задохнулись. Нужно было не только пробираться сквозь дым, но и объезжать их.

Очень жаль свой дом, но жизнь дороже. Главное, что все остались целы. Конечно, хотелось остаться в своем селе, но у нас нет выбора. Впереди зима. Строят дом в райцентре, значит, будем жить там. Тем более, не очень хорошая это примета – строить на месте сгоревшего дома", — говорит Александр Клименко.

Последствия пожара в Аманкарагае. Фото: NUR.KZ / Дилара Аронова

Последствия пожара в Аманкарагае. Фото: NUR.KZ / Дилара Аронова

В райцентре Аулиеколь в это время усиленными темпами ведется строительство 91 дома для пострадавших от пожара. Каждый дом будет иметь площадь 100 квадратных метров и земельный участок в 10 соток.

На строительство новых домов выделена территория площадью 12 га. В строительстве принимает участие несколько подрядных организаций. Дома должны быть построены за два месяца. На прошлой неделе стройку посетил премьер-министр РК Алихан Смаилов.

Строительство домов для погорельцев в Аулиеколе. Фото: NUR.KZ / Дилара Аронова

"Мы зашли на эту стройку с самых первых дней. Сначала нам дали 14 домов, потом – еще три дома. В пределах установленных сроков мы дома сдадим. Для нас этот проект понятен, полностью расписан, реализация идет по плану. Сегодня к нам уже приезжают оконщики и электрики. Завтра приезжают штукатуры.

Такие дома — прекрасный вариант для нашего региона и нашего климата. В них будет тепло. Газовое отопление есть. Все коммуникации подведены централизовано", — говорит главный инженер ТОО "БК-строй" Сергей Сон.

Строительство домов для погорельцев в Аулиеколе. Фото: NUR.KZ / Дилара Аронова

Руководитель отдела внутренней политики акимата Аулиекольского района Казбек Уразбаев говорит, что, когда граждане оправились от первого шока, их обрадовала новость о новых домах в райцентре. Многие из них и так ездили сюда на работу.

Все это время, пока возводятся новые дома в райцентре, погорельцы могут рассчитывать на гуманитарную помощь. Сейчас пункт сбора перемещен со стадиона "Болашак" в Аулиеколе в старое здание школы в Аманкарагае. Кстати, за помощью могут обратиться не только погорельцы, но и малообеспеченные и многодетные семьи.

Волонтер из Аманкарагая Евгения Копп находится в пункте сбора гуманитарной помощи с первых дней пожара.

Евгения Копп. Фото: NUR.KZ / Дилара Аронова

"Я предприниматель, работаю на себя. Поэтому у меня есть возможность днем в рабочее время находиться здесь. А помощь здесь очень нужна. В день мы принимаем по 75-80 человек. Нет такого, что человек просто пришел и получил продукты и одежду. Всех сверяем по спискам из акимата. И погорельцев, и малообеспеченных граждан.

Сейчас люди в основном добирают продукты. В первую очередь мы раздаем скоропортящееся, потом – все остальное. Немного не хватает бытовой химии. За ней же обращаются и те, чье имущество частично сгорело. Также не помешало бы чуть больше постельного белья", — говорит Евгения Копп.

Пункт сбора гуманитарной помощи в Аманкарагае. Фото: NUR.KZ / Дилара Аронова

Пункт сбора гуманитарной помощи в Аманкарагае. Фото: NUR.KZ / Дилара Аронова

Ранее мы рассказывали о том, что премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов дал поручения правительству после пожаров в Костанайской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1988497-kak-vosstanavlivaetsya-postradavshiy-ot-pozhara-rayon-v-kostanayskoy-oblasti-foto/