Смаилов дал поручения правительству после пожаров в Костанайской области

Архимед Мухамбетов и Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Находясь с рабочей поездкой в Костанайской области, премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам комплексного социально-экономического развития региона с участием руководства центральных госорганов и акимата. Об этом сообщается на официальном сайте премьера.

С докладами выступили аким области Архимед Мухамбетов, министры по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, индустрии и инфраструктурного развития – Каирбек Ускенбаев, экологии, геологии и природных ресурсов – Сериккали Брекешев, сельского хозяйства – Ербол Карашукеев, а также вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков.

Заслушав выступающих, премьер-министр отметил, что недавние лесные пожары, произошедшие в Костанайской области, нанесли значительный ущерб местным жителям и инфраструктуре, привели к гибели человека. В этой связи Алихан Смаилов отметил необходимость выстраивать спасательную работу вокруг лесных хозяйств.

"Нужно провести дноуглубительные работы в водоемах рядом с лесными массивами, чтобы вертолетная техника могла на "коротком плече" брать воду и тушить такие пожары. Мы приобретем дополнительные водосбрасывающие устройства, чтобы увеличить парк вертолетов в три раза, которые могут быть использованы для тушения пожаров. Это касается всех регионов, включая Костанайскую область", – сказал Алихан Смаилов.

Совещание под председательством Алихана Смаилова. Фото: primeminister.kz

В ходе совещания премьер-министр также обратил внимание на недоработки акимата региона в сфере образования. В частности, он отметил срыв сроков окончания капитального ремонта в 7 школах региона, из-за чего дети вынуждены учиться в неприспособленных местах (детские сады, дома культуры, здания сельских акиматов).

"Нужно принять оперативные меры для решения этой проблемы. В целом необходимо более ответственно подходить к сфере образования, так как дети должны учиться в соответствующих условиях", – подчеркнул Алихан Смаилов.

Переходя к экономическому блоку вопросов, премьер-министр отметил, что для повышения благосостояния жителей области необходимо проводить работу по запуску инвестиционных проектов, способных дать импульс социально-экономическому развитию всего региона.

"Это одна из главных задач руководства акимата. Все условия со стороны государства для этого созданы, на постоянной основе оказывается необходимая поддержка", – сказал Алихан Смаилов.

Участник совещания листает документы. Фото: primeminister.kz

По его словам, в рамках нацпроекта "Сильные регионы – драйвер развития страны" и программы "Ауыл – Ел бесігі" Костанайской области выделено 6,7 млрд тенге на реализацию 75 проектов в 32 сельских населенных пунктах. В целом же на развитие региона в 2022 году из республиканского бюджета было выделено 115,9 млрд тенге, а также еще 31,7 млрд тенге в рамках уточнения бюджета.

"Эти средства направлены в первую очередь на социальные нужды, развитие инфраструктуры и агропромышленного комплекса области. Акимат должен обеспечить эффективное использование данных средств", – отметил премьер-министр.

Алихан Смаилов также обратил внимание на необходимость вести планомерную работу по недопущению нехватки и необоснованного роста цен на продукты питания. По его словам, акимату в этом направлении нужно активизировать использование имеющихся механизмов.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул важность дальнейшей диверсификации экономики региона. Так, в 2022 году в области был запланирован запуск 45 новых проектов на $38 млрд.

"Запуск инвестиционных проектов приведет к появлению новых рабочих мест. Акимат области должен продолжить работу по созданию всех необходимых условий для инвесторов и своевременному запуску намеченных проектов", – сказал Алихан Смаилов.

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. Фото: primeminister.kz

В заключение премьер-министр поручил проработать вопрос выделения средств на реализацию проектов теплоснабжения, обеспечить своевременное финансирование проекта по реконструкции автомобильной дороги "Костанай – Денисовка", до конца 2022 года принять меры по улучшению состояния дорог местного значения.

Кроме того, Алихан Смаилов поручил проработать вопросы строительства нового перинатального центра в области, который в последующем будет увеличен до многофункционального медицинского учреждения, выделения средств для восстановления детского культурного летнего оздоровительного комплекса "Достық" Аулиекольского района, а также финансирования строительства поликлиники в городе Тобыл и ряд других.

В минувшую пятницу Алихан Смаилов проверил строительство жилья для пострадавших от лесных пожаров.

Напомним, лесной пожар в Аулиекольском районе тушили больше недели. Огонь уничтожил почти 43 тысячи гектаров леса. В результате ЧП погиб один человек, еще 11 пострадали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1988278-smailov-dal-porucheniya-akimatu-posle-pozharov-v-kostanayskoy-oblasti/