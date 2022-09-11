Озвучено число погибших в пожарах в Костанайской области птиц и животных

Фото с места ЧП: NUR.KZ/Георгий Шаповалов

В Управлении ветеринарии Костанайской области рассказали, сколько животных и птиц погибло в результате пожаров в Аулиекольском районе Костанайской области, сообщает издание "Костанайские новости".

Как сообщил глава управления Акат Шектыбаев, в регионе проведена комиссионная работа по уточнению количества павших животных и птиц при пожарах в лесных массивах и селах Аманкарагай, Озерное и Лесное.

"Обнаружены обгоревшие трупы животных и птиц: крупного рогатого скота – 30 голов, мелкого рогатого скота – 2 головы, свиньи – 105 голов, птиц – 130 голов", - цитирует издание Шектыбаева.

Сейчас чиновники разъясняют местным жителям процедуры возмещения стоимости животных, павших в результате пожара.

Отметим, что речь идет лишь о домашних животных, подсчитать потери среди диких животных и птиц гораздо сложнее. Ранее экологи уже заявляли, что пожары нанесли колоссальный ущерб природе региона. По примерным подсчетам, на восстановление экосистемы области уйдет от 70 до 150 лет.

Отметим, что лесной пожар, начавшийся в Аулиекольском районе еще 2 сентября, ликвидировать полностью удалось лишь вчера.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1987209-ozvucheno-chislo-pogibshih-v-pozharah-v-kostanayskoy-oblasti-ptits-i-zhivotnyh/