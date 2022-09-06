Сто человек тушат пожар на склонах гор в Алматы (видео)
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В Алматы загорелись склоны гор – с пожарами борются 100 человек, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента по ЧС города.
Сегодня, 6 сентября, сводный отряд ДЧС Алматы по тушению природных пожаров в составе 100 человек и 8 единиц техники ликвидируют загорание сухой травы на нескольких участках склонов в Медеуском районе.
Сообщается, что есть угроза распространения огня на частные жилые дома.
По информации ДЧС, пожар удалось локализовать со стороны улицы Сарсенбаева.
Также подчеркивается, что огнеборцы потушили пожар близ могил, захоронения не пострадали.
Ранее в Сети появились видео очевидцев, которые сообщили о возгорании склона горы в Медеуском районе южной столицы.
Напомним, что сегодня в Алматы произошло еще два пожара.
Утром на пересечении улиц Саина и Шаляпина загорелся маршрутный автобус №38. А примерно в 14:00 в Алатауском районе пожар вспыхнул в здании научно-исследовательского института (КаздорНИИ).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986440-v-almaty-zagorelos-predgore-video/