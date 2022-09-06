Еще один пожар в предгорье Алматы: горит трава на склоне Кок-Тобе (фото, видео)
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Еще один пожар произошел в Медеуском районе южной столицы – вновь загорелась трава на склоне горы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.
В ДЧС отметили, что сразу после того, как в 18:56 было ликвидировано горение сухостоя на склонах горы Кенсай, пожарных направили по новому вызову: загорелись участки склона горы по улице Жанибекова (район телебашни Кок-Тобе).
Несколькими минутами позже в ДЧС добавили, что ранг пожара повышен, наращиваются силы и средства служб взаимодействия города.
Очевидцы пожара на склоне Кок-Тобе стали выкладывать в Сеть фото и видео с места событий.
Бороться с огнем в предгорье пожарные начали еще с 11 часов утра: сперва на склонах горы Кенсай загорелась сухая трава.
Позже пламя перекинулось на территорию кладбища Кенсай-2.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986471-esche-odin-pozhar-v-predgore-almaty-gorit-trava-na-sklone-kok-tobe-foto-video/