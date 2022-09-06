Еще один пожар в предгорье Алматы: горит трава на склоне Кок-Тобе (фото, видео)

Кадр из видео очевидца: t.me/nehabar

Еще один пожар произошел в Медеуском районе южной столицы – вновь загорелась трава на склоне горы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

В ДЧС отметили, что сразу после того, как в 18:56 было ликвидировано горение сухостоя на склонах горы Кенсай, пожарных направили по новому вызову: загорелись участки склона горы по улице Жанибекова (район телебашни Кок-Тобе).

Несколькими минутами позже в ДЧС добавили, что ранг пожара повышен, наращиваются силы и средства служб взаимодействия города.

Очевидцы пожара на склоне Кок-Тобе стали выкладывать в Сеть фото и видео с места событий.

Бороться с огнем в предгорье пожарные начали еще с 11 часов утра: сперва на склонах горы Кенсай загорелась сухая трава.

Позже пламя перекинулось на территорию кладбища Кенсай-2.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986471-esche-odin-pozhar-v-predgore-almaty-gorit-trava-na-sklone-kok-tobe-foto-video/