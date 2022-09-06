Пожары в предгорье Алматы: ДЧС обратился к отдыхающим (фото)

Фото с места событий: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

В Департаменте по ЧС Алматы озвучили последние данные о пожаре, который произошел в Медеуском районе города, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сегодня, 6 сентября, с 11:08 сводный отряд ДЧС Алматы по тушению природных пожаров в составе 106 человек и 8 единиц пожарной техники, а также 4 поливомоечных машин ликвидируют загорание сухой травы на склонах горы Кенсай в Медеуском районе.

Фото с места событий: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Как отметили в ДЧС, тушение пожара осложнялось перепадом высоты на склонах, порывами ветра и высокой травой, из за которой создается высокое тепловое излучение.

Для тушения использовались ранцевые огнетушители "Ермак", шанцевые инструменты – хлопушки и лопаты.

Фото с места событий: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

По последим данным, в 17:01 на некоторых направлениях с юго-восточной стороны склона пожар удалось локализовать. Угроза перехода огня на частный жилой сектор была снята.

Фото с места событий: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

По данным ведомства, горел сухостой на территории кладбища Кенсай-2, захоронения не повреждены.

"В связи с высокой пожарной опасностью в горно-лесной местности просим жителей и гостей города отказаться от использования открытого огня, разведения костров, курения и сжигания сухой травы и стерни. В случае наступления серьезных последствий, виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности", – обратились в ДЧС.

Фото с места событий: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

В ведомстве сообщили, что локализовать возгорания удалось в 18:43.

Фото с места событий: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Фото с места событий: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Фото с места событий: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Фото с места событий: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986462-pozhary-v-predgore-almaty-dchs-obratilsya-k-otdyhayuschim/