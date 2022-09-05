6 вертолетов и более 2500 человек: как тушат пожары в Костанайской области (видео)

Фото с места ЧП: пресс-служба МЧС РК

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК поделилось актуальными данными о масштабном лесном пожаре в Костанайской области - к тушению полыхающих лесов привлечены вертолеты, самолет и более 2 тыс. человек, сообщается на официальном сайте ведомства.

По состоянию на 21:00 4 сентября, площадь пожара в Аулиекольском районе превысила 43 тысячи гектаров. Из сел Озерное, Аманкарагай, Калинино и Лесное эвакуированы в общей сложности больше 1840 человек. В эвакопунктах остановилось 66 человек, остальные остановились у родственников.

МЧС запустило горячую линию для вопросов по пожару, на которую уже поступило более 30 звонков информационного характера.

Отмечается, что на месте работают психологи. Они оказывают экстренную психологическую помощь населению в эвакопунктах Аулиекольского района, в том числе детям.

Ранее сообщалось, что в регионе объявлена ЧС местного масштаба.

"На 20:00 производится тушение на 4 участках - в районе сел Аманкарагай, Лесное, Озерное и Баганалы в лесной зоне общей протяженностью 5 км", - добавили в ведомстве.

В тушении пожара задействованы более 300 единиц техники, в том числе 4 вертолета МЧС, 1 самолет Ан-2 "КазАвиаЛесохрана", 2 вертолета Минобороны, 5 пожарных поездов. Кроме того, на месте ЧП работают 1526 сотрудников МЧС, более 700 сотрудников МВД, 169 человек личного состава Минобороны, 137 человек служб лесной охраны, 17 сотрудников РГКП "КазАвиаЛесохрана", а также сотрудники местных исполнительных органов, КТЖ.

"Забор воды вертолетами для водосливных устройств ведется из естественного водоема на расстоянии 25 км. С момента начала тушения пожара проведено 93 сброса воды", - проинформировали в министерстве.

Специалисты отмечают, что в регионе сохраняется жаркая сухая погода, наблюдается усиление ветра.

Напомним, что правительство пообещало предоставить новое жилье тем, кто его лишился.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП пострадали 10 человек. Все они уже отпущены из медучреждений домой. Кроме того, в министерстве сообщали об одном погибшем в результате пожара.

Между тем в Нур-Султане и Алматы запустили сбор гуманитарной помощи для пострадавших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986115-6-vertoletov-i-bolee-2500-chelovek-kak-tushat-pozhar-v-kostanayskoy-oblasti-video/