Гвардейцев стянули к местам пожаров в Костанайской области (фото)

Фото: пресс-служба Нацгвардии

В Костанайской области продолжает бушевать крупный лесной пожар. Для его ликвидации пришлось задействовать гвардейцев, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

В частности, речь идет об Аулиекольком районе.

"4 сентября по оперативным каналам поступила информация о том, что в селе Аманкарагай и Новонежинка не прекращается лесной пожар, приобретая большой охват территории. По данному сигналу был поднят личный состав регионального командования "Орталық" Национальной гвардии в Костанайской и Акмолинской областях", – сообщили в Нацгвардии.

Для участия в устранении пожара в Костанайской области привлечено около 400 гвардейцев и 32 единицы военной техники Национальной гвардии.

Фото: пресс-служба Нацгвардии

Ранее на данную территорию было выделено около 150 человек с воинской части 6697, а с воинской части 5510 – более 250 военнослужащих и 18 единиц техники.

"В данный момент гвардейцами проводятся работы по отрыву разделительной полосы между очагами возгорания, чтобы не допустить дальнейшего распространения пожара", – добавили в пресс-службе Нацгвардии.

Фото: пресс-служба Нацгвардии

По последним данным, площадь возгорания в Костанайской области составляет более 43 тыс. гектаров. Известно, что огонь уже уничтожил и повредил 108 построек. Среди пострадавших насчитывается 10 человек, есть погибший.

На недавнем совещании кабмина премьер пообещал, что гражданам, потерявшим жилье в результате пожаров в Костанайской области, построят новые дома.

Генпрокуратура начала уголовное расследование по фактам пожаров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986091-gvardeytsev-styanuli-k-mestam-pozharov-v-kostanayskoy-oblasti/