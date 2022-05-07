"Официальной версии обрушения пока нет": Аксакалов о трагедии на петропавловской ТЭЦ

ТЭЦ после обрушения трубы. Фото: instagram.com/dtp_sko

Аким Северо-Казахстанской области дал интервью, в ходе которого затронул ряд вопросов, интересующих население. В частности, он высказался об аварии, произошедшей в марте этого года на ТЭЦ-2 города Петропавловска. Текст его речи приводится на официальном сайте правительства.

Напомним, в марте этого года в Петропавловске произошел несчастный случай – частично обрушилась одна из трех дымовых труб на ТЭЦ, которая привела не только к отключению тепла, но и гибели человека.

Интервьюер поинтересовалась у Кумара Аксакалова, известны ли к этому часу реальные причины случившегося и повлияет ли эта ситуация на следующий отопительный сезон.

"Для нас это очень важный вопрос. Наша главная задача на сегодняшний день – подготовить ТЭЦ к новому отопительному сезону 2022-2023 года.

На сегодняшний день ремонтные работы идут полным ходом. С 15 апреля приступили к демонтажу трубы. Сейчас идет экспертиза на предмет дальнейшей эксплуатации: либо надо будет строить новую, либо если экспертиза подтвердит, что качество позволяет (использовать ее, как и прежде – прим. ред.), то мы ее возможными способами дорастим и будем работать с ней в предстоящий отопительный сезон", – поведал аким СКО.

Вместе с тем, как отметил Аксакалов, начался ремонт 5 котлоагрегатов. Сейчас перед властями стоит задача – капитально отремонтировать 9 котлоагрегатов к предстоящему отопительному сезону. На это акционерами АО "Севказэнерго" выделено порядка 17 млрд тенге.

"При посещении ТЭЦ премьер-министр РК дал поручение – провести все работы за счет акционеров, за счет собственных средств, чтобы не повышать тарифы и население не испытывало финансовую нагрузку при ремонте нашей ТЭЦ. Акционеры пообещали, что все работы будут проведены в срок и к предстоящему сезону будут завершены", – сказал Аксакалов.

В заключение аким региона сообщил, что с момента обрушения трубы Министерство энергетики создало спецкомиссию – она занимается расследованием случившегося.

"На сегодняшний день проводится еще анализ, поэтому пока официальной версии обрушения трубы нет. Мы тоже ждем эту информацию", – заключил аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов.

После инцидента на петропавловской ТЭЦ, напомним, были задержаны директор и главный инженер объекта. Позже был также задержан гендиректор АО "Севказэнерго", которому и принадлежит ТЭЦ.

В начале апреля были названы предварительные причины обрушения трубы. Вскоре стало известно, что на ремонт ТЭЦ необходимо будет выделить 17,5 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1968480-ofitsialnoy-versii-obrusheniya-poka-net-aksakalov-o-tragedii-na-petropavlovskoy-tets/